La Corporation du Mont-Blanc, acquéreur potentiel de Val-Neigette

Les cinq membres de cet organisme sans but lucratif sont enregistrés sous le nom de La Corporation du Mont-Blanc inc. Olivier Côté, Guillaume Sirois (du Métro Sirois à Rimouski), Pascale Murray, Michael Vallée et Jacques Lavoie (ancien entraîneur de ski alpin) font partie de ce comité.

Joint au téléphone, le président du groupe, Olivier Côté, affirme que les démarches entreprises par son organisme sont sérieuses. Il indique que le groupe a eu des discussions sur le sujet avec la Ville de Rimouski et la MRC de Rimouski-Neigette, notamment.

De son côté, le préfet de la MRC , Francis St-Pierre, confirme qu'il a rencontré les membres du groupe intéressé à acheter la station.

Le 11 décembre dernier, le courtier responsable de la vente, Simon Bélanger, avait confirmé à Radio-Canada que deux groupes et deux investisseurs privés étaient sur les rangs pour faire l'acquisition de cette station présentement détenue par la famille Dufour.

Le centre de ski Val-Neigette est fermé depuis quatre ans. Située à 15 minutes du centre-ville de Rimouski, l'infrastructure a récemment été mise en vente.

Le prix de vente demandé est de 1,5 million de dollars, ce qui inclut les divers équipements comme les canons à neige et le remonte-pente. Un premier projet de relance, piloté par la famille Dufour, avait échoué en 2020.