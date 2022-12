Hydro-Québec poursuit les opérations de déglaçage dans l’Est

Même si des lignes doivent être déglacées, Hydro-Québec assure qu’il n’y a pas de panne à craindre. La société d'État mobilise toutefois ses forces afin de s'assurer que son réseau est prêt à affronter la tempête qui s'annonce dans les prochaines heures.

Sur la Côte-Nord, le secteur qui s’étend de l’ouest de Havre-Saint-Pierre jusqu'au nord-est de Baie-Comeau a reçu jusqu’à une dizaine de centimètres de verglas, précise le porte-parole chez Hydro-Québec, Francis Labbé. En conséquence, trois lignes se trouvent hors de service, c'est pourquoi Hydro-Québec a arrêté certaines centrales et réduit ses exportations.

Francis Labbé précise qu’une des lignes devrait être rétablie d’ici la fin de la journée de jeudi. Une autre devrait être réparée d’ici les 24 prochaines heures. La troisième, plus endommagée, nécessitera plusieurs semaines de travail, du fait qu’elle se trouve dans un secteur plus isolé et montagneux.

« Les dommages sont dans des endroits plus difficiles d’accès, alors il faut travailler en hélicoptère. » — Une citation de Francis Labbé, porte-parole chez Hydro-Québec

Le porte-parole ajoute que les équipes d’intervention travaillent pour la première fois avec des drones afin de déposer du produit déglaçant sur les lignes.

La société d’État assure par ailleurs que le verglas n’a pas causé de pannes sur la Côte-Nord. Notre réseau de transport est conçu comme une toile d’araignée, de sorte que lorsqu’un bout est manquant, le réseau fait en sorte que l’on peut recevoir ou acheminer l’énergie autrement .

L'aluminerie Alouette, située à Pointe-Noire près de Sept-Îles, a confirmé que les problématiques rencontrées par Hydro-Québec n'ont pas d'impact sur ses activités.

Les trois lignes hors service sur la Côte-Nord n'ont pas d'incidence sur les activités de l'aluminerie Alouette (archives). Photo : Radio-Canada

Une panne mineure en Gaspésie à cause du verglas

De l’autre côté du fleuve, en Gaspésie, l'accumulation de verglas sur les lignes de la pointe gaspésienne a privé d'électricité 5600 clients dans la nuit de mercredi à jeudi. Le courant a été rétabli jeudi vers 9 h 45.

Hydro-Québec informe que ses monteurs poursuivent les opérations mineures afin de réduire la quantité de glace sur les lignes, avant l'arrivée de la tempête prévue vendredi.

Prêts pour la tempête

Francis Labbé se dit agréablement surpris par la mobilisation des employés d’Hydro-Québec en ce temps des Fêtes. Il estime que la force de frappe devrait atteindre plus d’un millier d'employés, ce qui représente environ la moitié des effectifs habituels.

« Les équipes sont prêtes un peu partout au Québec pour rebrancher les gens le plus vite possible. » — Une citation de Francis Labbé, porte-parole chez Hydro-Québec

Le porte-parole d'Hydro-Québec, Francis Labbé, assure qu'un millier d'employés seront prêts pour rétablir éventuellement le courant durant la tempête de vendredi (archives). Photo : Radio-Canada

Les prochaines heures pourraient être critiques, puisqu'un avertissement de tempête hivernale est en vigueur pour la majorité des secteurs de la Côte-Nord et de la Gaspésie. D'importantes quantités de neige sont attendues, de même que des vents violents qui pourraient atteindre jusqu'à 110 km/h par endroits.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe