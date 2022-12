Mourir en traversant la rue : comment rendre Montréal et ses environs plus sécuritaires?

Depuis le début décembre au Québec, voitures, VUS ou camions ont fauché au moins huit piétons. L’une des victimes n’avait que sept ans. Ces accidents relancent de plus belle le débat sur la nécessité de sécuriser les rues et la lenteur avec laquelle c'est fait... quand c'est fait.

Le sort de Mariia Legenkosvka, sept ans, a ému tout le pays. Avec sa mère, son frère et sa sœur, la petite n'était à Montréal que depuis quelques mois, ayant fui l’invasion russe en Ukraine. Mais c'est sur le chemin de l'école, au matin du 13 décembre dernier, qu'elle est morte, victime d'un délit de fuite.

Le quartier Centre-Sud, où le drame s’est produit, est tout juste à l’est du centre-ville de Montréal.

La fréquence élevée avec laquelle des gens ont perdu la vie, simplement en traversant la rue, a ravivé le débat sur le comportement des conducteurs et sur la nécessité pressante de mieux aménager la chaussée et les trottoirs. Et, pour ce faire, nombre d’experts et de groupes de pression ont rappelé l'importance d'instaurer des mesures d’apaisement de la circulation pour rendre les rues plus sécuritaires.

À l'intersection où Mariia Legenkovska a été fauchée mortellement, la Ville de Montréal a installé, après l'accident, des bollards destinés à rétrécir la chaussée pour inciter les automobilistes à ralentir. Photo : Ville de Montréal

Par exemple, à l’intersection où Mariia Legenkosvka a été happée, la Ville de Montréal a instauré, après l'accident, des mesures pour limiter le flux et la vitesse des véhicules.

Ainsi, les panneaux d'arrêt ont été surdimensionnés, la chaussée de la rue Parthenais rétrécie par l'installation de bollards aux intersections des rues de Rouen et Larivière, et la présence policière a été rehaussée.

D’autres mesures pourraient être déployées dans les semaines ou les mois à venir.

Selon certains experts, peu de rues à Montréal ont vu le jour avec, pour priorité, la sécurité des piétons. Dans certains secteurs, les voies ont été aménagées pour faciliter l’accès des voitures aux commerces, avec peu d’égard pour les personnes qui s’y rendent à pied.

C’est le cas du boulevard De la Concorde dans le secteur Pont-Viau, à Laval.

Le 3 décembre, peu avant 17 h, à la tombée du jour, une voiture a mortellement happé Eugenia Liautaud, 85 ans, alors qu’elle traversait à pied ce boulevard achalandé. Cette dame sociable, adepte de marche, de lecture et de voyages, est morte sur les lieux de l’accident. À cet endroit, la voie est large, les voitures roulent vite, il n’y a pas de passage pour piétons.

L'intersection où Mme Liautaud a perdu la vie n'a pas de traverse pour piétons, en dépit de la présence d'un arrêt de bus, d'un immeuble à appartements et d'un petit centre commercial à proximité. Photo : Radio-Canada / Yannick Gadbois

Cela aurait dû être mieux configuré , affirme le fils de la victime, Manes Liautaud. Il y a un arrêt de bus et c’est un endroit achalandé avec un gros stationnement, un petit centre commercial…

À quelques pâtés de maisons de là, le 20 décembre en soirée, une autre piétonne de 85 ans a péri en traversant le boulevard des Laurentides, près de la rue Proulx.

Les décès de piétons ne doivent plus être traités comme une normalité , affirme Sandrine Cabana-Degani, directrice de l’organisme Piétons Québec, qui défend les droits des piétons. À travers tout le Québec, des gens meurent alors qu’ils se déplacent à pied.

Des rues qui incitent à l'accélération

Pour Paul Mackey, expert en aménagement routier, quantité de problèmes sont liés à la façon dont les conducteurs se comportent sur une route qui leur dicte un message erroné . Président de Ruesécure, une firme de consultants qui aide les municipalités à rendre leurs routes plus sécuritaires, M. Mackey explique que, dans une rue droite et large, les automobilistes ont tendance à rouler plus vite. Et ils ne le font pas consciemment, dit-il : c’est psychologique.

Ce qu’il faut retenir, selon lui, c’est que l’aménagement des rues affecte le comportement des conducteurs. Il faut recourir aux mesures d’apaisement de la circulation pour inciter les automobilistes à ralentir et pour les rendre plus conscients de leur environnement.

Quand le voisinage est dense, résidentiel et rempli d’enfants, les rues devraient être configurées en conséquence : étroites, avec des espaces sécuritaires à proximité où les enfants peuvent jouer, et avec des dos d’âne et autres mesures destinées à ralentir le trafic.

Les Pays-Bas, précurseurs en matière de sécurité

Aux Pays-Bas, nombreuses sont les rues aménagées en fonction de la sécurité des piétons et des cyclistes. Dans ce secteur d'Amsterdam, par exemple, la chaussée a été délimitée de manière à ralentir le trafic et, dans certaines rues, les automobiles ne sont pas permises du tout. Photo : Reuters / Piroschka van de Wouw

Paul Mackey, qui a déjà travaillé au ministère des Transports, avait été sensibilisé à cette question lors d’un voyage aux Pays-Bas, dans les années 1980. Les Néerlandais sont reconnus pour avoir été des pionniers dans l’aménagement d’infrastructures adaptées aux besoins des piétons et des cyclistes.

Et ce, pour deux raisons, explique-t-il : les Néerlandais ne construisent pas d’immeubles en hauteur en raison des sols sablonneux qui sont les leurs. Leurs quartiers abritent des maisons en rangée qui accaparent l’espace public. Par conséquent, la rue joue un rôle important dans la vie citoyenne.

En vertu d’une idée qui semblerait outrageuse dans certains quartiers de Montréal, de nombreuses rues néerlandaises sont volontairement conçues pour être étroites, ce qui incite les automobilistes à rouler lentement et alloue une certaine sécurité aux enfants.

Autre conséquence entraînée par les sols sablonneux : les rues doivent être refaites aux cinq ans, ce qui ouvre la porte à des réaménagements urbains audacieux et à des expériences destinées à ralentir le trafic automobile.

Des améliorations qui tardent à se concrétiser

À Montréal, l’instauration de mesures d’apaisement de la circulation a tendance à coïncider avec les travaux de maintenance, affirme M. Mackey. Quand l’administration municipale casse la chaussée d’une rue pour réparer ou renouveler ses infrastructures, les ouvriers prolongent la bordure des trottoirs, et installent des dos d’âne ou des protections pour les cyclistes.

Mais, pour ceux qui militent en faveur de la sécurisation des rues, ce processus de réaménagement se fait trop lentement. Et, ce n’est souvent qu’après un accident mortel que les problèmes d’un secteur sont pris en considération.

Dans le quartier où la petite Mariia Legenkovska a perdu la vie, des résidents affirment réclamer depuis des années que des mesures soient prises pour rendre les rues plus sécuritaires. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il faut dire que les mesures d’apaisement de la circulation coûtent cher. Prolonger la bordure d’un trottoir, par exemple, peut coûter entre 30 000 et 100 000 $ par intersection.

Ces modifications ne font pas l’affaire de tout le monde. Certains citadins réprouvent le fait qu’elles entraînent parfois la réduction du nombre de places de stationnement.

Mais un autre facteur vient nuire à la sécurisation des rues, selon Paul Mackey : le nombre de gros véhicules, à la hausse dans nos rues. Fourgonnettes, camionnettes et VUS figurent parmi les véhicules les plus vendus au Québec. Comme ils sont plus hauts que les voitures, leurs conducteurs voient moins bien les piétons. Et selon ce consultant en sécurité routière, un piéton frappé par un gros véhicule a moins de chance de s’en sortir que si ç’avait été une voiture.

Ralentir : la solution

Il n’existe pas de solution simple pour prévenir les accidents impliquant des piétons, de l’avis de Pierro Hirsch, qui a déjà enseigné la conduite automobile à Montréal et qui détient un doctorat en santé publique.

En aucun temps devrait-on conduire à une vitesse qui pourrait tuer un piéton dans une zone où l’on risque fort d’en rencontrer , dit-il.

Mais cet argument ne suscite guère d’intérêt dans quelque communauté que ce soit.

Marne Liautaud remet quant à lui en question la responsabilité de la conductrice impliquée dans l’accident qui a coûté la vie à sa mère, à Laval. Les policiers ont affirmé que cette conductrice, âgée de 80 ans, n’avait pas vu la piétonne et que l’accident ne ferait pas l’objet d’une enquête criminelle.

Eugenia Liautaud, 85 ans, traversait un boulevard de Pont-Viau, à Laval, lorsqu'elle a été frappée mortellement à la tombée du jour par un véhicule. Photo : Offerte par la famille Liautaud

Le Service de police de Laval (SPAL) s’est refusé à tout commentaire parce que l’enquête se poursuit. La Ville de Laval dit être en train d’analyser les circonstances de l’accident. Si nécessaire, elle implantera des mesures afin de mieux protéger les piétons dans ce secteur.

Mais même lorsque les rues sont bien aménagées, des accidents impliquant des piétons surviennent néanmoins. Aux Pays-Bas,, 43 piétons ont perdu la vie en 2021.

Même le plus expérimenté des conducteurs peut commettre une erreur, dit Pierro Hirsch. Même avec le meilleur des aménagements… Cela arrive, mais c’est rare. Et si cela arrive souvent, c’est que l’aménagement comporte une faille qu’il faut corriger.

