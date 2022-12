L’assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers, une « réalité incomprise »

Fernand Thibodeau est connu comme étant la voix des travailleurs saisonniers.

C’est souvent vers lui que ceux qui doivent avoir recours à l’assurance-emploi se tournent lorsqu'ils sont dépassés par la situation.

À quelques jours de Noël, son téléphone ne dérougit pas et on ne finit plus de cogner à sa porte.

Il est resté debout jusqu’à minuit pour remplir des boîtes de nourriture qui seront distribuées à des familles plus démunies.

« J’ai des gens qui ont beaucoup de préoccupations. J’ai des gens qui ont beaucoup de difficultés financièrement. » — Une citation de Fernand Thibodeau, militant

Pour Fernand Thibodeau, l'origine des problèmes financiers que vivent plusieurs travailleurs saisonniers ne date pas d’hier.

On avait des familles de baby-boomers. Des gens ont alors été obligés de terminer leurs études beaucoup plus rapidement pour aider financièrement les parents. Ces gens-là aujourd’hui, ils n’ont pas encore terminé dans le travail saisonnier , explique-t-il.

Joindre les deux bouts

Au début de la cinquantaine, Étienne Comeau, de Brantville, doit multiplier les emplois pour joindre les deux bouts.

« Il faut qu’on pêche le homard tout le printemps. Après ça, il faut que je m’en aille travailler dans les couronnes [de Noël] pour être capable d’avoir du chômage. On fait juste nos semaines, puis ça prend tout pour les faire. » — Une citation de Étienne Comeau

Trouver 17 ou 18 semaines par ici, ça ne se fait pas. À 14, ça se fait, mais c’est juste. Aujourd’hui, pour essayer de faire ton salaire et survivre, tu pousses tout le temps , poursuit-il.

Après avoir payé ses dettes, il affirme qu’il lui reste environ 200 $ pour ses dépenses du mois.

Au bout du compte, son revenu annuel est somme toute modeste.

Par année? Mon Dieu, ce n’est pas beaucoup. C’est quoi? Une trentaine de mille? À 30 000 $, tu ne vis pas, tu survis , donne-t-il comme expérience.

Les choses ont changé pour Lili Comeau

Lili Comeau, de Petit-Tracadie, est employée dans la même usine de transformation depuis 33 ans.

Elle constate que les choses ont bien changé au fil du temps.

Au début à l’usine, on travaillait presque à temps plein. Je me rappelle que j’avais deux mois ou trois mois dans mon année où je ne travaillais pas. C’était entre la glace puis la fonte. Il y avait l'éperlan et on attendait que les bateaux sortent , se souvient-elle.

Elle déplore que la condition des travailleurs saisonniers soit souvent mal vue.

« Un travailleur, c’est un travailleur. Que ce soit un travailleur qui ramasse les poubelles, que ce soit le gars à l’épicerie, c'est un travailleur. » — Une citation de Lili Comeau

À l’année, c’est dur, tu es là tout le temps. Mais la majorité a quand même des congés maladie. La majorité a quand même des assurances pour payer leurs médicaments. Quand tu es un travailleur saisonnier, le salaire est beaucoup plus bas , indique-t-elle.

Une réalité incomprise

Selon Fernand Thibodeau, c’est la réalité des travailleurs saisonniers qui est incomprise.

Lorsque l’on entend l’opinion publique, les gens vont dire qu’il y a un gros manque de main-d'œuvre et qu’ils [les travailleurs saisonniers] devraient aller travailler ailleurs parce qu’il y a des gens qui cherchent des gens pour travailler. C’est un système dont la réalité n’est pas comprise , affirme le militant.

