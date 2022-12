Fermeture de la station de ski Mont-Sainte-Anne : la MRC tente de sauver la mise

Pour satisfaire les skieurs déçus, la MRC en association avec le service de transport en commun Plumobile instaurera un service de navette gratuit qui reliera la Côte-de-Beaupré à la station de Stoneham. Le service sera en place du 24 décembre au 8 janvier.

Toutes les remontées mécaniques de la station de Stoneham ont aussi été inspectées pour s'assurer qu'elles sont sécuritaires. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Aucune réservation n’est nécessaire, il suffit de se présenter à l’un des arrêts une dizaine de minutes avant l’heure prévue de passage. Deux départs sont prévus en matinée, un premier vers 8 h et un deuxième vers 11 h. Il n'y a par contre qu’un seul retour à 16 h.

C’est l’opérateur de la station du Mont-Sainte-Anne, Resort of the Canadian Rockies (RCR), qui contribue à la mise en place de cette navette. La station de Stoneham a été ciblée puisque RCR en est également le gestionnaire, explique Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré.

1 million $ pour les entreprises

Par l’entremise de Développement Côte-de-Beaupré, la MRC met aussi en place un programme d’aide d’un total de 1 million $ pour soutenir les entreprises touristiques de la région. L'idée c'est de subvenir aux entreprises dans l'immédiat qui pourraient avoir des baisses de liquidité , précise le préfet.

Cette aide prend la forme d’un prêt pouvant aller jusqu’à 50 000 $ par entreprise. On a déjà des rencontres avec des entrepreneurs de la région pour voir comment on peut les aider. C'est sous forme de prêt, donc on va prendre des arrangements avec chacun d’eux , ajoute Pierre Lefrançois.

Il n’exclut pas d’adapter cette aide si jamais la fermeture du Mont-Sainte-Anne se prolonge. On est en situation d'urgence alors on s'arrange pour donner le meilleur service maintenant, mais on va s'ajuster pour pouvoir aider tout le monde au maximum de nos capacités , souligne-t-il.

Une campagne promotionnelle à refaire

Pierre Lefrançois insiste sur le fait qu'il n’y a pas que du ski alpin et de la planche à neige à faire dans la région. On réoriente la campagne promotionnelle de la Côte-de-Beaupré pour faire valoir les atouts au pied de la montagne, on parle de fatbike, de ski de fond, de raquette et on a aussi le sentier des caps qui est une expérience à vivre , énumère-t-il.

Développement Côte-de-Beaupré y contribue ainsi plus de 100 000 $ pour attirer les visiteurs, en combinaison avec la campagne que Destination Québec cité a aussi annoncée.