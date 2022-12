Taxes foncières en forte hausse : des industriels et commerçants des Îles résignés

Aux Îles-de-la-Madeleine, industriels et commerçants se résignent à la forte augmentation de leur taux de taxe foncière, imposée par la Municipalité étouffée par l’inflation .

Dans son budget pour l'année 2023 adopté mercredi soir, la Municipalité a dû augmenter de 30 % le taux de taxe foncière des commerces et de 45 % celui des industries.

La Chambre de commerce des Îles déplore une telle augmentation, car plusieurs entreprises auront du mal à l’assumer, selon son directeur général Antonin Valiquette.

C’est très soudain et historiquement, on n’a pas vu ça depuis longtemps, de telles augmentations. Déjà des augmentations des immeubles résidentiels, c’est assez rare, mais celle-là est quand même assez salée , raconte-t-il.

Le directeur de la Chambre de commerce des Îles, Antonin Valiquette Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le dirigeant comprend toutefois les impératifs financiers qui obligent la Municipalité à agir ainsi, dans un contexte économique inflationniste.

La solution, c’est que tout le monde y mette du sien. On n’a pas le choix de voir des augmentations de taxes et des dépenses. N'oublions pas qu’une hausse de taxe foncière pour les commerces sera inévitablement refilée en grande partie à la clientèle , prévient-il.

« Tout le monde fait sa part. » — Une citation de Antonin Valiquette, directeur général de la Chambre de commerce des Îles

C'est pourquoi Antonin Valiquette se porte à la défense de la Municipalité des Îles et demande à Québec d'intervenir.

La Municipalité des Îles nous l’a démontré : ils ont fait des efforts, ils sont allés chercher dans des surplus accumulés. Ils sont allés chercher des redevances de l’éolien dans le budget pour minimiser l’augmentation de la taxe foncière , prend-il comme exemple.

Il rappelle que les revenus de l’État québécois ont augmenté avec l’inflation, contrairement à ceux des municipalités.

Selon lui, le gouvernement québécois doit donc intervenir, pour que ça ne soit pas seulement les citoyens, les commerces et les industries qui assument la facture avec leur compte de taxes, pour que ça ne soit pas seulement les Municipalités qui l’assument, mais aussi le gouvernement du Québec .

Le milieu commercial des Îles devra s'adapter à la forte hausse du taux de taxe foncière (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Limiter la hausse pour les clients

Jean-Philippe Déraspe, propriétaire du Marché Bonichoix Boni D., trouve aussi cette augmentation élevée.

Son entreprise reçoit une quote-part des taxes foncières que paye le propriétaire de son local, le Centre commercial Place des Îles. L’entrepreneur anticipe aussi une hausse de son loyer et assure qu'il fera tout pour éviter de transmettre la facture à ses clients.

Ça n’aura pas un impact significatif sur notre capacité à fonctionner, mais c’est certain que ça nous enlève beaucoup de flexibilité, surtout avec la hausse de salaires qu’on a octroyée dans les dernières années , rappelle-t-il.

L'entrepreneur demande aussi au gouvernement d'aider directement les municipalités et les entreprises à faire face à l'inflation.

On comprend la situation politique autour de cet enjeu. Les Municipalités ont montré qu’il y avait un besoin d’ouverture du pacte fiscal. J’ai l’impression que la balle est dans le camp du provincial pour alléger les entreprises et les municipalités.

« Il y a une responsabilité du gouvernement à intervenir. » — Une citation de Jean-Philippe Déraspe, propriétaire de Marché Bonichoix Boni D.

Frein à l’investissement

Pour le président de l'entreprise Fruits de mer Madeleine, Eudore Aucoin, cette hausse représente des dizaines de milliers de dollars de taxes supplémentaires, ce qui risque de mettre en péril ses projets de modernisation de l'usine.

On a l’usine, le terrain, un entrepôt, la poissonnerie. On a été obligé d’acheter des maisons pour pouvoir loger nos travailleurs étrangers temporaires. On peut s’imaginer ce que ça peut représenter comme montant , explique-t-il, dépité.

Eudore Aucoin se range par ailleurs derrière la position de la Chambre de commerce des Îles et demande au gouvernement de mettre en place une aide ponctuelle pour les municipalités.