Les Franco-Ténois plus insatisfaits des services du gouvernement, selon une enquête

Une récente enquête du gouvernement ténois dévoilée plus tôt cette semaine met en relief un recul du taux de satisfaction des francophones du territoire envers les services en français et des lacunes dans le secteur de la santé.

Le Sondage annuel sur la satisfaction de la communauté francophone, (Nouvelle fenêtre) publié mardi, rassemble notamment les données obtenues en février 2022 auprès de 109 répondants, et couvre une période s'étendant du 1er avril 2021 au 28 février 2022.

L’enquête de plus d’une vingtaine de questions démontre, par exemple, une plus grande proportion de francophones se disant insatisfaits ou très très insatisfaits des services français reçus en 2021 et 2022.

Le nombre de répondants insatisfaits ou très insatisfaits des services reçus a augmenté : ils sont 23,2 % en 2021-2022, comparativement à 18,3 % en 2020-2021 , peut-on lire dans le communiqué du gouvernement annonçant les résultats.

De plus, le taux de répondants se disant satisfait ou très satisfait des services du gouvernement a diminué de 4,9 points de pourcentage entre les deux sondages, passant de 81,7 % en 2020-2021 à 76,8 % en 2021-2022.

Moi, je n’ai pas vu de sondage là-dessus, dit la Franco-Ténoise Nancy Bélanger, mais c’est sûr que s’il y avait un sondage, j’aurais dit : ‘’Non, je ne suis pas satisfaite [des services en français du gouvernement]''.

Nancy Bélanger utilise de nombreux exemples pour étayer ses propos. Elle cite notamment la fois où elle a dû recourir à un traducteur afin de comprendre les tenants et aboutissants légaux d’un document administratif dans un délai urgent.

Ça a pris deux jours, déplore-t-elle. J’ai rappelé une fois par jour pour être sûre que j’allais avoir ce service pour avoir les informations le plus rapidement possible.

Je trouve ça plate vu que c’était quelque chose d’important à comprendre, mais ça a été difficile même avec un traducteur. Ça a pris du temps, presque une heure [avec le traducteur], pour que je comprenne [le document].

Manque d'offre active en santé

L’enquête du gouvernement ténois indique aussi que près de la moitié des répondants (48,7 %) n'ont pas reçu d’offre active lors de leur dernier service obtenu en santé.

Néanmoins, parmi les répondants ayant reçu une offre active, seuls 21,8 % d’entre eux disent avoir obtenu ou opté pour des services français et 19,2 % d’entre eux disent ne pas avoir reçu de services en français.

Les lacunes en santé sont flagrantes, dit Nancy Bélanger.

Elle se rappelle d’avoir téléphoné à la ligne d’information téléphonique en santé 811 pour obtenir des renseignements liés à la COVID-19. Cette ligne téléphonique offre un service en français dit actif , où un usager peut notamment appuyer sur une touche pour recevoir de l’aide en français.

« Imagine-toi donc qu'il n’y avait pas une personne pour offrir le service [en français]! » — Une citation de Nancy Bélanger, Franco-Ténoise.

J’ai été obligé de me débrouiller en anglais [...], mais je n’ai pas eu le service en français et c’était inscrit qu’il y avait, raconte-t-elle, déçu. « Pourquoi n’enlevez-vous pas l’offre de service en français [s’il n’y en a pas]?

La faute à la pénurie de main-d'œuvre?

Le directeur général du Secrétariat aux affaires francophones, Benoît Boutin, a reconnu mercredi les défis liés aux services en français dans le domaine de la santé lors d’une entrevue à l'émission radio La croisée. Des défis qui ont été accentués, selon lui, par la pandémie.

En regardant attentivement les chiffres, on s’est rendu compte que les gens ont utilisé beaucoup plus souvent que d'habitude les services de santé , a-t-il mentionné. On se doute que c’est cette très grande utilisation des citoyens, citoyennes dans le milieu de la santé qui a peut-être expliqué [cette insatisfaction].

Le directeur général a notamment pointé les difficultés de recrutement de travailleurs de la santé bilingue.

«On aboutit à ne pas avoir des services [en français dans le milieu de la santé] dans 66,6 % des cas. C’est quand même un chiffre important», illustre la directrice générale de la Fédération franco-ténoise, Adrey Fournier, en combinant les chiffres de la question 18 du sondage du gouvernement. Photo : Carole Musialek

On ne se cachera pas qu’il y a une pénurie , avoue la directrice générale de la Fédération franco-ténoise, Audrey Fournier, mais il ne faut pas que ça soit une excuse non plus .

La plupart des organismes qui travaillent en français réussissent à recruter. C’est sûr que les bassins sont plus petits , nuance-t-elle. La directrice générale déplore cependant un certain manque de travail de la part du gouvernement ténois pour pallier ce problème.

Le recrutement à l’international doit être davantage exploré par les autorités, ajoute-t-elle.