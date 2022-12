2,8 millions de dollars pour financer les programmes d’éducation en français au Manitoba

Ces subventions seront versées à la communauté éducative francophone pour l'aider à lancer des initiatives en français, selon Wayne Ewasko, le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance.

L’enseignement en français est un élément clé du système d’éducation, en plus de contribuer à la vitalité de la francophonie manitobaine , indique M. Ewasko dans un communiqué.

Pendant l'année scolaire en cours, le gouvernement provincial compte accorder 93 subventions par l’entremise du Programme de revitalisation du français langue seconde.

Ces subventions vont appuyer, financièrement, des projets visant à assurer et à développer la mise en œuvre du Programme d’immersion française, les cours de français dans le Programme anglais ainsi que l’identité linguistique et culturelle des élèves.

Quant aux 50 subventions restantes, elles seront octroyées par l’entremise du Programme d’enrichissement du français en éducation, dont le but est d’appuyer financièrement des projets scolaires, parascolaires et postsecondaires , peut-on lire dans le communiqué.

L’objectif de ces subventions est de valoriser et promouvoir l’apprentissage de la langue française, faire découvrir la culture francophone ainsi que recruter et retenir les élèves dans le Programme français, le Programme d’immersion française et les cours de français dans le Programme anglais, précise le texte.

Cet investissement est vu d’un bon œil par la directrice adjointe du Centre scolaire Léo-Rémillard de la Division scolaire franco-manitobaine, Karine Pilotte.

Ce sont également des occasions de rassemblement importantes pour la francophonie manitobaine, puisqu’elles facilitent la transmission culturelle et permettent aux élèves d’intervenir positivement sur leur environnement et leur bien-être , explique-t-elle.

De son côté, la ministre Rochelle Squires mentionne que la province est parfaitement consciente que la participation aux programmes français et au Programme d’immersion française embellit l’expérience des élèves et les met sur la voie du succès .

Un appel de demandes pour la prochaine année scolaire sera envoyé aux divisions scolaires et aux autres parties intéressées plus tard cet automne, selon le même communiqué.