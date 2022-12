La région se prépare à affronter la tempête hivernale

De 30 à 50 centimètres de neige sont prévus par endroits, selon Environnement Canada. Ce système dépressionnaire en provenance des États-Unis sera accompagné de forts vents et les rafales pourraient atteindre jusqu'à 90 km/h selon les secteurs.

À la Ville de Saguenay, des téléphonistes supplémentaires seront placés en disponibilité chez Hydro-Jonquière en prévision d'un nombre accru d'appels en cas de panne. Du personnel a aussi été prévu en renfort chez les cols bleus municipaux dans l'attente de fortes accumulations de neige.

Les policiers du Service de police de Saguenay et le personnel du Service de sécurité incendie seront également prêts à intervenir en cas de besoin. Si la situation l’exige, Saguenay mettra en opération sa cellule de crise au centre de coordination des mesures d’urgence.

Dominic Arseneau, porte-parole de Saguenay Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Depuis déjà mardi, le service des travaux publics est en mode préparation, c’est-à-dire que tous les équipements qui avaient besoin sont entrés à l’atelier mécanique pour être prêts à être déployés dès que les précipitations vont commencer , a expliqué le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau.

Les équipes de déneigement à la Ville d’Alma sont elles aussi sur un pied d’alerte en vue des précipitations attendues. Le directeur général, Frédéric Lemieux, demande aux citoyens de ne pas surcharger les lignes téléphoniques de la municipalité pour rien.

Pour pas surcharger non plus nos centrales d’appel, de se limiter à appeler si c’est une situation d’urgence et non pour dire que mon trottoir n’est pas déneigé. Il faut nous laisser le temps de travailler. Il y aura beaucoup de vent et de poudrerie et on a quand même une centrale qui dessert plusieurs municipalités aussi , a-t-il signalé.

Situation similaire au MTMD

De son côté, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) anticipe des fermetures de route, notamment la 175 dans la réserve faunique des Laurentides.

Fermer une route, ce n’est jamais pris à la légère. On est prêt à toutes éventualités, notamment du côté du Lac-Saint-Jean où on a des ententes de collaboration avec les municipalités. Tout le monde a son rôle à jouer pour s’assurer de bien fermer [les routes] pour ne pas que les gens décident de faire des détours ou s’enlisent dans des rangs , a déclaré la porte-parole Nathalie Girard.

Transports Québec invite d'ailleurs les automobilistes à consulter le site Québec-511 pour connaître l’état des conditions routières et d'éviter les déplacements non essentiels.

Des écoles fermées

Trois centres de services scolaire ont déjà annoncé la fermeture de leurs établissements scolaires pour la journée du 23 décembre, soit celui des Rives-du-Saguenay, du Lac-Saint-Jean et des Pays-des-Bleuets. Les services de garde seront également fermés pour les CSS situés au Lac-Saint-Jean, mais ceux des Rives-du-Saguenay demeureront ouverts.

Au Centre de services scolaire de La Jonquière, il était déjà prévu que les cours se terminaient jeudi.

Les cours sont déjà terminés dans les quatre cégeps de la région de même qu’à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Avec des informations de Gilles Munger et de Catherine Paradis