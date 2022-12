De nombreuses écoles fermées vendredi en raison de la tempête annoncée

Du côté du Conseil scolaire Viamonde, tous les bureaux administratifs, ainsi que les garderies seront fermés, et les activités prévues dans les établissements seront annulées.

La décision est prise de manière préventive afin d’assurer la sécurité de tous les élèves et de tous les membres du personnel , a écrit le conseil scolaire dans un courriel envoyé aux parents jeudi après-midi.

Les élèves sont invités à apporter leurs effets personnels à la fin de la journée [jeudi], car l’accès aux écoles ne sera pas possible avant le retour en classe, soit le 9 janvier 2023 .

De son côté, le Conseil scolaire MonAvenir a également écrit aux parents jeudi après-midi, pour indiquer que les établissements scolaires seront fermés vendredi, en raison de l’importante tempête attendue à partir de [jeudi] et compte tenu du fait que les compagnies d’autobus de plusieurs régions ont déjà annoncé que le transport serait annulé [vendredi] .

Cette décision proactive est prise dans un souci d’assurer la sécurité des élèves et du personnel alors qu’on prévoit des conditions routières dangereuses [vendredi] , ajoute le conseil scolaire qui demande aux élèves de quitter l'établissement jeudi en fin de journée avec leurs effets personnels.

Le conseil scolaire précise qu’il n’y aura aucun apprentissage à distance.

Même son de cloche du côté du Conseil scolaire public anglais. Nous avons pris la décision, en collaboration avec le Toronto Catholic District School Board, de fermer toutes les écoles, les bâtiments administratifs et les sites aux élèves et le personnel [vendredi] .