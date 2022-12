La centrale nucléaire de Point Lepreau est fermée depuis une semaine au Nouveau-Brunswick

Des travaux ont lieu à la centrale pour effectuer l'entretien nécessaire à sa reconnexion au réseau. Énergie NB dit que les travaux avancent bien, mais qu’il est impossible, pour le moment, de savoir quand la centrale produira de l’électricité à nouveau.

La cause exacte de cet arrêt fait toujours l'objet d'une enquête. Il nous a été impossible d’en savoir davantage.

Toutefois, le jour même où cette panne est survenue, Énergie NB a signalé une fuite d’eau lourde dans un petit conduit.

Une fuite colmatée rapidement

Énergie NB précise que la fuite d’eau lourde a été détectée dès qu’elle s’est produite, grâce aux systèmes de surveillance.

Trois travailleurs ont pris un peu plus de 30 minutes pour colmater manuellement la fuite, par sertissage de la tubulure.

Énergie NB assure que la situation est sécuritaire à Pointe Lepreau, tout comme la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Photo : Radio-Canada / Mike Heenan

La Commission canadienne de sûreté nucléaire, une agence du gouvernement fédéral, surveille la situation de près.

Par courriel, l'organisme explique que des spécialistes des opérations réglementaires et des experts techniques de la CCSN ont été mobilisés pour effectuer des évaluations indépendantes et vérifier que les mesures prises par Énergie NB étaient adéquates pour préserver la santé, la sûreté et la sécurité de la population canadienne et pour protéger l’environnement. Les inspecteurs de la CCSN sur place ont vérifié l’information et continuent de surveiller les réparations pour s’assurer que tous les travaux à la centrale nucléaire de Point Lepreau sont effectués de façon sûre et que les travailleurs demeurent en sécurité.

Une quantité de l’eau lourde qui a fui a été réintégrée dans le système. Énergie NB n’était pas en mesure de préciser la quantité d’eau lourde qui n’a pas été récupérée.

Le tuyau qui a fui est de la taille, approximativement, de la moitié d’un tuyau d’arrosage domestique.

Pas de radiation

L’incident à Point Lepreau n’a pas entraîné une augmentation de la radiation dans la centrale. Énergie NB dit que les niveaux de radiation étaient normaux.

Aucun travailleur de la centrale nucléaire de Point Lepreau n’a été exposé à des doses de rayonnement supérieures aux limites réglementaires de la CCSN , souligne l'agence fédérale.

Toutefois, on a noté des niveaux élevés de tritium en suspension dans l’air, provenant de l’eau lourde.

L’eau lourde n’est pas radioactive, mais peut être contaminée par du tritium après une utilisation prolongée dans une centrale nucléaire. Le tritium peut être dangereux s’il est ingéré ou inhalé.

La Commission canadienne de sûreté nucléaire a confirmé que l’état de la centrale nucléaire Point Lepreau était stable. À l’heure actuelle, le personnel de la CCSN peut confirmer que la centrale est en état d’arrêt sûr, que le personnel et les membres du public sont en sécurité, et qu’il n'y a aucun risque pour l’environnement.