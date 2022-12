À Edmonton, moins de 2 % des employés municipaux peuvent administrer de la naloxone

À Edmonton, la gestionnaire de la sécurité et de la santé au travail pour la Ville, Cyndil Taylor, explique que moins de 2 % des employés municipaux ont le droit d'administrer de la naloxone pendant leurs heures de travail, en raison d'une réglementation mise à jour au début du mois. Environ 170 employés sont formés pour porter l'équipement de protection personnel distribué par la Ville et des trousses de naloxone sous forme de vaporisateur nasal.

La Ville a adopté cette approche afin de garantir la protection de la sécurité physique et psychologique des employés dans l'exercice de leurs fonctions , écrit-elle dans un courriel.

Elle rappelle que la Ville a l’obligation de mettre en place des mesures pour protéger les employés municipaux contre les risques liés à l’administration du vaporisateur nasal telle qu'une possible exposition aux opioïdes.

Les employés municipaux, qui ne sont pas autorisés à utiliser la naloxone durant les heures de travail, doivent contacter le 911, s'ils sont en présence d’une personne qui a besoin d’assistance médicale. La Ville d'Edmonton emploie près de 12 000 personnes.

Un équilibre entre la santé et la responsabilité légale

Cette mesure déplaît à Catherine Jevic, propriétaire d’une firme de consultation spécialisée dans la santé et la sécurité au travail. Elle donne aussi des formations sur la naloxone pour l’organisme Water Warriors.

Catherine Jevic affirme que des employés de la Ville d’Edmonton ont peur que cette réglementation les empêche de sauver quelqu’un qui fait une surdose. Je n’ai jamais vu une réglementation qui prive si clairement les travailleurs de leur autonomie , dit-elle.

Cependant, Sarah Coderre, avocate spécialisée dans le droit du travail pour Bow River Law à Calgary, explique que les municipalités pourraient être légalement responsables si un employé se blesse en administrant de la naloxone ou si le médicament est mal administré.

Je ne voudrais pas que quelqu'un fasse quelque chose en pensant être un bon samaritain et qu’il soit ensuite poursuivi en justice ou perde son emploi à cause de cela , dit-elle.

L’avocate recommande d'ailleurs que les employeurs interdisent à leur personnel non médical d'administrer de la naloxone. La Ville de Calgary a la même politique que celle d’Edmonton, seuls les employés autorisés peuvent donner ce médicament. Ces derniers sont souvent en contact avec des personnes ayant des dépendances.

La bibliothèque publique d'Edmonton a quant à elle une trousse de naloxone dans chaque branche. Des employés formés pour l’administrer ont aussi reçu une formation de premiers soins.

Le personnel peut administrer le médicament en cas d'urgence en suivant les directions du 911, et il n'est administré que si l'employé se sent en sécurité et à l'aise pour le faire , dit Chrissy Hodgins, directrice de l’engagement communautaire et des services pour la bibliothèque.

Selon le site Internet du gouvernement canadien, la naloxone est sans danger pour les gens de tous âges .

Avec des informations de Madeleine Cummings