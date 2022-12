Tempêtes de neige, crues soudaines et chaleurs extrêmes ont rythmé la Saskatchewan en 2022

Dès le début de l'année, en raison d'une configuration météorologique de La Niña, la Saskatchewan a souffert de conditions hivernales tout au long du printemps.

En effet, ce phénomène climatique, qui a pour origine une anomalie thermique des eaux équatoriales, entraîne des hivers plus froids et plus neigeux au Canada, surtout plus tard dans la saison.

Le 11 avril dernier, plusieurs séries de tempêtes de neige intenses ont donc frappé le sud-est de la Saskatchewan. L'une d'entre elles a notamment déversé jusqu'à 50 centimètres de neige et amené des vents de 70 à 90 km/h à Moosomin, situé à environ 200 km à l'est de Regina.

Juste avant le week-end de la fête de Victoria, à la fin du mois de mai, les températures ont chuté à moins de 10 °C et la neige mouillée a de nouveau recouvert certaines parties de l'est de la Saskatchewan.

Toute cette neige a mis fin à la sécheresse dans certaines parties de l'est de la Saskatchewan avant l'été. Elle a également réalimenté des cours d'eau touchés par la sécheresse, notamment le lac Diefenbaker, selon l'Agence de la sécurité de l'eau de la Saskatchewan (WSA).

Moosomin, en Saskatchewan, a connu une poudrerie intense. Photo : Radio-Canada / Daniella Ponticelli

À la mi-juin, près de 100 millimètres de pluie sont tombés à North Battleford en moins de 24 heures, battant ainsi le précédent record de pluie en une journée de 92,7 mm, établi en 1965.

Plus tard dans le mois, 75 mm de pluie sont tombés en quelques heures dans certaines parties de Saskatoon.

Cette humidité a entraîné une hausse des tempêtes estivales. Au total, 25 tornades ont touché la province, le plus grand nombre depuis 2012. La province en enregistre environ 17 par année, en moyenne.

Une tornade près de la municipalité de Foam Lake, en Saskatchewan, le 29 juin 2022. Photo : Tricia Kristjanson

Dans l'ensemble, Environnement et Changement climatique Canada a enregistré 87 rapports de grêle sévère, par rapport à la moyenne de 57. L'agence a aussi enregistré 47 rapports de vents violents, par rapport à une moyenne de 20, et le triple du nombre moyen de rapports de fortes précipitations, soit 21 contre 7.

La fin de l'été et le début de l'automne ont été marqués par un temps chaud et sec. Cette chaleur a favorisé la multiplication de sauterelles dans les régions du sud et du centre de la province.

Selon le gouvernement saskatchewanais, des conditions similaires à celles de cet automne entraîneront probablement une autre année de fortes populations de sauterelles en 2023.

Une longue période de température chaude est un facteur clé des invasions de sauterelles. Photo : Radio-Canada

En septembre, près de 70 records de température ont été battus dans la province, avec des températures maximales dépassant les 30 °C. Certains records de chaleur battus dataient de plus de 100 ans.

Swift Current a connu son quatrième mois de septembre le plus chaud en 137 ans. La Ronge a connu son mois d'octobre le plus chaud et le plus sec jamais enregistré.

Malgré la chaleur, les agriculteurs ont terminé la récolte à temps et certains ont signalé des rendements plus élevés que l'année précédente en raison de l'humidité supplémentaire.

En 2022, 454 feux de forêt ont été signalés, soit plus que la moyenne quinquennale de 382, mais aucun dommage important n'a été signalé.

L'année 2023 pourrait s'annoncer plus clémente, selon la météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, Terri Lang. « Nos observations indiquent que la Niña semble s'affaiblir », explique-t-elle.

Elle ajoute que les météorologues attendent toujours de voir si cela signife le retour d'El Niño - phénomène météorologique contraire de La Niña - l'hiver prochain.

L'optimisme de Mme Lang est partagé par le porte-parole de l’Agence de sécurité de l'eau de la Saskatchewan, Patrick Boyle. « Plus de neige dans le sud-ouest de la province serait certainement quelque chose de positif pour tout le monde », souligne-t-il.

Les météorologues suivront de près l'impact du changement climatique sur la Saskatchewan en 2023. L'évolution constante des conditions météorologiques gardera aussi les observateurs météo sur le qui-vive.

Avec les informations de Ethan Williams