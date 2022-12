Mondial junior : le N.-B. sera remboursé en cas de comportement « contraire à l’éthique »

C’est ce que prévoit un contrat que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a signé plus tôt ce mois-ci avec Hockey Canada.

De bonne moralité

Selon le contrat du Nouveau-Brunswick, tous les représentants de Hockey Canada qui participent au tournoi de 2023 doivent être de bonne moralité et ne doivent pas se livrer à un comportement contraire à l’éthique, à une conduite ou à des actes illégaux, ni permettre un comportement contraire à l’éthique, un comportement illégal ou des actes de quiconque relève de sa compétence [...] qui pourrait raisonnablement être interprété comme une atteinte à la réputation de [la Société de développement régional] ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick .

Match préparatoire entre le Canada et de la Slovaquie, mercredi soir à Moncton. Photo : La Presse canadienne / Ron Ward

Le contrat, rédigé par la Société de développement régional de la province, dit que le gouvernement peut exiger que toute la partie inutilisée du financement soit remboursée si une conduite contraire à l’éthique ou illégale se produit.

Il ne définit pas ce que le gouvernement considère comme une bonne conduite ou une conduite contraire à l’éthique.

Une formation sur la violence sexuelle et le consentement

Le contrat exige également que les participants de Hockey Canada, y compris le personnel, les bénévoles, les athlètes et les entraîneurs, suivent une formation obligatoire sur la violence sexuelle et le consentement et que l’organisme désigne un chef d’équipe d’événements spéciaux qui sera responsable de s’assurer que la formation est terminée et pour la supervision des joueurs, des entraîneurs et du personnel pendant la durée du tournoi .

Le logo de Hockey Canada. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Ce que nous voulions voir et ce que nous avons l’intention de voir dans ce contrat, c’est que tous ceux qui participent à l’Équipe Canada, des entraîneurs aux joueurs en passant par les bénévoles, suivent cette formation améliorée en matière de violence sexuelle , a déclaré Tammy Scott-Wallace, la ministre responsable du Tourisme et de l’Égalité des femmes au Nouveau-Brunswick. Et dans cette formation, on y décrit très bien le bon comportement, le comportement acceptable, ce que le respect signifie, ce que le non signifie, et le bon caractère général.

Hockey Canada est depuis des mois au coeur d'une polémique sur la façon dont elle a géré des allégations d’agressions sexuelles.

L'organisation a admis avoir versé 8,9 millions de dollars en dédommagements pour abus sexuels depuis 1989.

Deux enquêtes policières distinctes sont en cours concernant des membres de deux équipes canadiennes juniors.

La police régionale d'Halifax enquête sur des allégations selon lesquelles certains membres de l’équipe de 2003 auraient été impliqués dans une agression sexuelle de groupe pendant le tournoi, qui avait eu lieu en Nouvelle-Écosse.

Et l’été dernier, le service de police de London, en Ontario, a rouvert son enquête sur des allégations selon lesquelles certains membres de l’équipe canadienne junior de 2018 auraient été impliqués dans une agression sexuelle après un gala et un tournoi de golf de Hockey Canada.

L’enquête de Hockey Canada sur les allégations est terminée, tandis que la police de London affirme que son enquête demeure ouverte et active .

Pas de telle clause avec Edmonton, Moncton ou la Nouvelle-Écosse

La clause de bonne moralité ne figure pas dans l’entente que Hockey Canada a signée avec Edmonton pour accueillir le tournoi de l’an dernier, qui a été annulée en raison de la COVID-19.

Il ne figure pas non plus dans les copies des contrats signés par la Ville de Moncton, qui dépensera 750 000 $ en tant que co-hôte de l’événement de 2023, ni par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, qui investit 2 millions de dollars.

La Municipalité régionale d'Halifax, qui dépensera 1 million de dollars pour tenir l'événement, n’a pas fourni de copie de son contrat.

Pour se couvrir , affirme un économiste

Moshe Lander, économiste sportif à l’Université Concordia, considère que l’exigence de bonne moralité est plus qu’un pas vers la prévention.

[C’est] pour se couvrir , a-t-il avancé, en parlant du gouvernement du Nouveau-Brunswick. C’est purement pour dire que si quelque chose tourne mal, ils pourraient dire : eh bien, nous avons insisté pour qu’il y ait de bonnes personnes qui viennent ici.

La foule au Centre Avenir rassemblé pour le match entre l'Équipe Canada junior et les étoiles universitaires. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Hockey Canada affirme que tous ses joueurs, entraîneurs et membres du personnel ont adopté ce qu’il a décrit comme un processus amélioré de sélection , signé deux codes de conduite et suivi la formation sur la violence sexuelle et le consentement avant le camp de sélection.

Chaque équipe dans le tournoi devra également compléter la formation éthique supplémentaire avec la Fédération internationale de hockey sur glace, précise-t-on.

La sécurité à l’événement comprendra des règles d’équipe améliorées et une supervision accrue des joueurs, des entraîneurs et du personnel , y compris un plan global de supervision hors glace et une politique de tolérance zéro pour les actes de harcèlement, de discrimination, de racisme et de violence sexuelle , assure Hockey Canada.