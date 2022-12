Transport collectif dans la Péninsule acadienne : une jasette avec des usagers comblés

Le service de transport collectif dans la Péninsule acadienne, lancé le mois dernier, reçoit de bons mots de ses utilisateurs et semble être réglé au quart de tour.

Nous avons fait l'expérience de cette navette entre Shippagan et Caraquet, un projet pilote qui doit éventuellement s'étendre à toute la région de la Péninsule acadienne.

Départ, en fin de matinée, du Cinéma du Centre culturel de Caraquet.

Premier constat: le chauffeur, Joël Morin est jovial, de fort belle humeur.

Le chauffeur, Joël Morin, dit qu'il adore son travail. Photo : Radio-Canada / René Landry

Il y a beaucoup de clients qui se déplacent pour le travail ou pour faire des courses , dit-il. C'est surprenant. On n'aurait peut-être pas cru avoir autant de succès.

De la mer à la route

À 32 ans, ce jeune pêcheur de homard de Shippagan a décidé de changer de travail, de passer de la mer à la route.

C'est un métier qui est différent , explique-t-il. À un moment donné, je me suis dit que je voulais trouver d'autres objectifs, changer de carrière, avoir de nouveaux horizons.

« Parfois, dans la vie, on change de perspectives. Ça faisait partie de mes valeurs de donner un service à la population. » — Une citation de Joël Morin, chauffeur

Lors d'un arrêt, il pitonne de l'index sur un écran. Ce logiciel, c'est mon collègue de travail , dit-il en riant.

Plus d'une quinzaine de points d'arrêt sont prévus, selon le nombre de passagers qui ont fait une réservation.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ce petit voyage en autobus permet en même temps d'admirer les beaux paysages de la Péninsule acadienne comme ici, à Pokemouche. Photo : Radio-Canada / René Landry

Les gens doivent se présenter cinq minutes à l'avance , explique-t-il. On peut parfois être en avance et on veut s'assurer de ne laisser personne sur le bord du chemin.

Aujourd'hui, c'est plutôt tranquille.

Mais, j'ai déjà vu jusqu'à 18 personnes en même temps dans l'autobus , précise le chauffeur. Ça varie selon le temps de l'année et le temps de la journée.

Nous faisons un arrêt à Village-Blanchard. Marc Roussel monte rapidement dans le petit autobus à la manière d'un habitué.

Ça doit faire la sixième fois que je l'utilise , lance-t-il.

Il explique qu'il aime mieux le voyage en autobus que d'utiliser sa bicyclette par temps froid au faire de l'auto-stop.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Marc Roussel, qui réside à Village-Blanchard, est content de pouvoir compter sur un service de transport en commun dans la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / René Landry

Je vais à Shippagan, chez ma mère, peut-être chez ma grand-mère. Je vais revenir à 6 heures moins quart. Ça me donne trois heures.

Il a donc un plan déjà bien établi pour sa visite à Shippagan.

« Je vais aller boire un café, marcher, voir des chums et me faire couper les cheveux. Ma coiffeuse est à Shippagan. » — Une citation de Marc Roussel, utilisateur du service de transport collectif

Une discussion rappelle un événement unique

La route n'est pas tellement longue entre Village-Blanchard et Shippagan, mais c'est amplement de temps pour faire un brin de jasette. Et apprendre que Marc, originaire de Le Goulet, a déjà fait parler de lui, un jour de l'An, il y a longtemps, d'un bout à l'autre du pays.

J'ai été le premier bébé de l'année au Canada, en 1974 , raconte-t-il. Je suis né à minuit pile .

Il a même dans son téléphone portable une photo d'un vieil exemplaire d'un journal maintenant disparu, L'Évangéline, pour appuyer son affirmation.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  «Il s'agit d'un petit garçon de 6 livres et 13 onces qui est né exactement à minuit le premier janvier 1974. Le petit, qui se nommera Marc, est né à l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Caraquet.» Photo : Radio-Canada / René Landry

Si ça m'arrivait aujourd'hui, je recevrais peut-être une couchette, des couches jusqu'à ce que je ne porte plus de couches , lance-t-il en éclatant de rire. Mais, un article dans L'Évangéline, c'était gros dans ce temps-là.

Marc, qui est pêcheur de crabe et Joël, le chauffeur ex-pêcheur de homard, ont ensuite une discussion au sujet d'un bateau de la région auquel des réparations doivent être apportées.

Sur le chemin du retour, devant l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Caraquet. Photo : Radio-Canada / René Landry

Marc Roussel est loin d'être le seul à aimer ce service de transport en commun, assure Joël Morin.

C'est ce qu'on entend souvent comme commentaire dans la communauté , dit-il. On invite les gens à l'utiliser davantage et en plus c'est gratuit. Je trouve que c'est une opportunité.

Le jeune chauffeur admet qu'il ne sait pas comment il va se sentir à l'approche de la prochaine saison de pêche au homard. Mais il n'a pas l'impression qu'il va regretter son changement de carrière.