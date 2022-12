Médecin itinérant depuis 53 ans à Amos, le Dr Messier prend sa retraite

En 1969, le médecin psychiatre montréalais a participé à la mise sur pied du département de psychiatrie à l’Hôpital d’Amos, avec le Dr Roger Leduc et soeur Rolande Dupré. Il a largement contribué à y implanter un modèle de psychiatrie communautaire qui prévaut encore aujourd’hui.

Autrement dit, on mettait l’accent sur les services à caractère communautaire à domicile, dans des lieux communs à tout le monde. L’hôpital avait sa place, bien entendu, la consultation externe aussi, mais on ne cherchait pas à tout faire à l’intérieur d’un séjour hospitalier , explique le Dr Messier.

Le Dr Messier prépare ses patients de l'Hôpital d'Amos à son départ depuis quelques mois. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Au fil des années, le service interne de psychiatrie est d’ailleurs passé de 22 à 8 lits à l’Hôpital d’Amos.

L’hôpital, il faut que tu t'en serves comme endroit qui accueille des gens qui ont des besoins aigus, ponctuels, pour de courts séjours. Le reste du temps, il faut aider les gens à bien vivre dans leurs familles, dans leur job, avec leurs amis, dans la société dont ils font partie , prône le médecin psychiatre qui pratiquait aussi à l’Hôpital Douglas de Montréal.

Travail d’équipe

Cette approche s’appuie davantage sur l’expertise des médecins omnipraticiens et des autres professionnels de la santé, ce qui a permis au Dr Messier de pratiquer à distance, en venant à Amos sur une base d’abord hebdomadaire, puis aux deux semaines, sans relâche… pendant 53 ans.

C’est une manière de travailler en équipe qui est valorisante, qui est appréciée. Moi, j’ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ça me permet de limiter l’importance de mon rôle, parce qu’il y a bien du monde capable de prendre des responsabilités à part entière. Alors, même si je ne suis pas là, ça ne veut pas dire que ça s’arrête là , souligne-t-il.

Gaytane Trudel, infirmière à la retraite, a travaillé pendant une vingtaine d'années au sein de l'équipe du Dr Messier. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une marque de confiance stimulante pour les équipes en place, comme en témoigne l’infirmière à la retraite Gaytane Trudel, qui a œuvré une vingtaine d’années dans l’équipe du Dr Messier.

« Les professionnels qui ont travaillé avec lui, ce qu’on a apprécié, c’est la confiance qu’il nous faisait et le respect qu’il avait pour les connaissances qu’on avait. C'est ce qui nous a fait aimer travailler avec ce gars-là, en plus de la passion. C’est un homme passionné par son travail et par la clientèle. Tout est fait en fonction de la clientèle. » — Une citation de Gaytane Trudel

L'infirmière à la retraite ajoute que le Dr Messier s’est toujours montré disponible pour son équipe et pour les patients. Même durant la pandémie, alors qu’il avait donné son numéro de téléphone à ses clients, puisqu’il ne pouvait plus se déplacer.

Attaché aux gens

Quand on évoque le fait qu’il s’est déplacé aussi souvent durant toutes ces années, Michel Messier n’y voit pas un exploit particulier. Quand ça fait partie du programme d’activités, je n’ai jamais trouvé ça exigeant au sens de pénible , répond-il.

L’autre affaire, c’est que je me suis aussi fait des amis. La directrice des soins infirmiers m’a présenté son mari qui est chasseur. J’ai alors commencé à aller à la chasse avec lui et ça fait 45 ans qu’on va à la chasse ensemble. Donc, ça s’est ajouté au fil des années et ça fait que même si je ne reviendrai plus travailler à Amos, je vais revenir pour des raisons sociales et amicales, aller à la pêche et à la chasse, et je vais avoir le temps , se réjouit-il.

Le Dr Michel Messier, dans son bureau au CLSC d'Amos, devant notamment une photo de chasse à l'orignal. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

À la blague, le Dr Messier reconnaît qu’il est 17 ans en retard sur l’âge de la retraite, mais il croit que l’heure est venue, alors qu’il est encore en bonne santé physique et psychologique.

Ça m’a pris du temps avant de me décider parce que primo, je me demandais ce que j’étais pour faire si je ne faisais plus de psychiatrie. Et deuxièmement, j’étais attaché aux gens, et ça, c’est important. Mais là, je pense que c’est le temps que j’arrête , raconte-t-il.

L’esprit tranquille

Et le médecin psychiatre se dit plutôt rassuré quant à la suite des choses. Il prépare ses clients à son départ depuis sept mois et il part l’esprit tranquille.