L’Est-du-Québec se prépare à la tempête

Dès vendredi matin et jusqu'à samedi, Environnement et Changement climatique Canada prévoit de fortes quantités de neige, des vents forts et de la poudrerie sur la Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. De la pluie verglaçante est également possible en fonction de la température.

Le « Monstre »

Le météorologue pour Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, surnomme cette tempête « le Monstre » en raison de sa grosseur et de son intensité.

Le météorologue de sensibilisation aux alertes pour Environnement et Changement climatique Canada, Jean-Philippe Bégin Photo : Radio-Canada

Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est à ce moment qu'on anticipe les impacts les plus forts de la tempête. On s’attend à de la neige forte, des vents violents dans le secteur est. En période de forte marée, on est vulnérable , soutient-il.

Les traversiers

À la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, un des navires, le Jos-Deschênes, a percuté le quai de Baie-Sainte-Catherine. Le navire doit maintenant être inspecté avant de pouvoir reprendre le service, ce qui fait en sorte que les départs se font aux 40 minutes de chaque rive pour une période indéterminée.

Par ailleurs, à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, les départs du vendredi après-midi et ceux du samedi avant-midi sont annulés. Les forts vents prévus demain risquent de rendre les conditions de navigation difficiles.

Plusieurs personnes ont pris de l’avance et choisi d’emprunter la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Plusieurs personnes ont d’ailleurs pris de l’avance et choisi d’emprunter la traverse jeudi. On a tout déplacé en raison de la tempête pour réussir à se rendre en Gaspésie. On a modifié nos horaires de travail pour pouvoir partir en vacances et fêter Noël en famille , partage un citoyen de Baie-Comeau en attente du traversier jeudi matin.

Les départs de la traverse Saint-Siméon-Rivière-du-Loup vendredi sont également annulés.

Les routes

De nombreux trajets d’autobus sont aussi déjà annulés à l’aube de la tempête. Le transporteur Orléans Express annonce la suppression de ses huit trajets entre Québec et Gaspé dans les deux directions.

Il s'agit des voyages qui étaient prévus entre 7 h 15 et 16 h 30.

Orléans Express continue de suivre les prévisions météorologiques pour adapter les horaires de ses autres trajets.

Tenant compte des conditions météorologiques difficiles prévues pour certaines régions au Québec et pour des raisons de sécurité, Orléans Express désire informer sa clientèle que certains trajets sur son réseau sont annulés. Tous les trajets au départ de Québec jusqu’à Gaspé sont annulés, et ce dans les deux directions, le 23 décembre , explique par courriel la directrice de compte pour Orléans Express, Raphaëlle Cyr-Lelièvre

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) se dit prêt pour la tempête qui va déferler sur le Québec. La conseillère en communications au MTQ pour la Côte-Nord, Sarah Gaudreault, rappelle aux automobilistes de prévoir leurs déplacements.

La conseillère en communications au MTQ pour la Côte-Nord, Sarah Gaudreault Photo : Radio-Canada

Si les conditions routières se détériorent, il est possible que le Ministère ordonne la fermeture de la route 138.

Si ce n’est plus sécuritaire de circuler même si c’est la veille de Noël et que tout le monde veut voir sa famille, il y a des chances qu’on ferme la route. Par contre, pour le moment c’est difficile de prévoir. On recommande aux gens de bien regarder la météo avant de se lancer sur la route , explique Sarah Gaudreault.

Certaines précautions à prendre

Également conseillère aux communications pour le MTQ , Caroline Rondeau, ajoute qu’une trousse de secours est un incontournable pour assurer sa sécurité C'est d’avoir dans son automobile une pelle, une couverture chaude, du lave-glace, un grattoir, une tuque et des mitaines pour rester au chaud , précise-t-elle.

La conseillère aux communications pour le MTQ, Caroline Rondeau Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La tempête qui s'apprête à frapper le Québec pourrait causer des dégâts. De nombreuses pannes d'électricité sont attendues en raison des forts vents. Certaines seront prolongées.

Environnement et Changement climatique Canada recommande de prévoir le nécessaire pour une période de 72 heures.

Plus de détails à venir…