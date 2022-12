L’Est-du-Québec se prépare à la tempête

Les déplacements du temps des Fêtes seront perturbés par une tempête d'une rare ampleur qui balaiera le Québec au cours des prochaines heures, selon Environnement Canada. Dans l’Est-du-Québec, des traverses maritimes et des trajets d'autobus sont déjà annulés en raison des conditions météorologiques.

Dès vendredi matin et jusqu'à samedi, de fortes quantités de neige, des vents forts et de la poudrerie sont attendus sur la Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Nos régions pourraient également recevoir de la pluie verglaçante.

La majorité des secteurs de l'Est-du-Québec sont d'ailleurs visés par des avertissements de tempête hivernale.

Le « Monstre »

Le météorologue d'Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, surnomme cette tempête « le Monstre » en raison de sa grosseur et de son intensité. Il affirme que la situation est exceptionnelle.

« Ce n’est pas le genre de tempête qu’on voit chaque année. Donc, c’est à prendre au sérieux. Celle-là, elle est intense. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada

Jean-Philippe Bégin estime que la situation est exceptionnelle (archives). Photo : Radio-Canada

Selon lui, les grands vents et le calendrier lunaire pourraient aussi créer de fortes marées.

Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est à ce moment qu'on anticipe les impacts les plus forts de la tempête. On s’attend à de la neige forte, des vents violents dans le secteur est. En période de forte marée, on est vulnérables , soutient-il.

M. Bégin assure toutefois que les conditions météorologiques vont s’améliorer graduellement. Samedi, le pire de la tempête sera passé.

Les traversiers

À la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout, les départs du vendredi après-midi et ceux du samedi avant-midi sont annulés. Les forts vents prévus, qui pourraient aller jusqu'à 110 km/h, risquent de rendre les conditions de navigation plus ardues.

On va être vraiment dans le creux de la tempête, où les conditions de navigations seront difficiles, donc nous avons préféré annuler les traversées afin que les gens puissent prévoir leurs déplacements en conséquence , indique le conseiller en communications à la Société des traversiers du Québec (STQ), Bruno Verreault.

Plusieurs personnes ont pris de l’avance et choisi de prendre la traverse Matane– Baie-Comeau– Godbout, jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Plusieurs personnes ont d’ailleurs pris de l’avance et choisi de prendre le traversier jeudi. On a tout déplacé en raison de la tempête pour réussir à se rendre en Gaspésie. On a modifié nos horaires de travail pour pouvoir partir en vacances et fêter Noël en famille , relate un citoyen de Baie-Comeau en attente du traversier, jeudi matin.

Selon Bruno Verreault, il reste encore quelques places sur le traversier entre Matane et la Côte-Nord vendredi matin et samedi en après-midi.

Il n’est cependant pas impossible que les traversées soient annulées toute la journée samedi.

« La météo, jusqu’à présent, nous indique que ce serait possible de traverser samedi après-midi, mais on n’est pas à l’abri d’un changement. » — Une citation de Bruno Verreault, conseiller en communication à la Société des traversiers du Québec

Par ailleurs, à la traverse Tadoussac– Baie-Sainte-Catherine, un incident pourrait occasionner des attentes et des laissés à quai s'il y a un fort achalandage en raison des annulations de la traverse Matane– Baie-Comeau– Godbout. Un des navires, le Jos-Deschênes, a d'ailleurs percuté le quai de Baie-Sainte-Catherine jeudi matin. Celui-ci doit maintenant être inspecté avant de reprendre le service. Par conséquent, les départs se font toutes les 40 minutes de chaque rive pour une période indéterminée.

Les départs de la traverse Saint-Siméon–Rivière-du-Loup sont également annulés pour la journée de vendredi.

Les routes

De nombreux trajets d’autocar sont aussi annulés à l’aube de la tempête. Le transporteur Orléans Express annonce la suppression de ses huit trajets entre Québec et Gaspé, vendredi.

Orléans Express continue de suivre les prévisions météorologiques pour adapter les horaires de ses autres trajets, au besoin.

De son côté, le ministère des Transports du Québec (MTQ) se dit prêt pour la tempête.

« On a prévu des effectifs supplémentaires en prévision de la tempête. » — Une citation de Caroline Rondeau, conseillère en communications au ministère des Transports du Québec

Ça va être notre première grosse tempête cette année, donc on est prêt, la machinerie fonctionne bien, tout le monde est rodé. On devrait passer à travers cette première tempête , lance la conseillère en communications au MTQ , Caroline Rondeau.

Caroline Rondeau conseille aux automobilistes de prévoir leurs déplacements. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Selon elle, le mot d’ordre est la planification. Elle suggère notamment aux automobilistes de surveiller le site de Québec 511 pour avoir l’heure juste sur l’état de la chaussée avant de prendre la route.

Toujours consulter le 511 et penser à repousser le déplacement! C’est certain que cette année, les plans des gens vont changer quelque peu. Peut-être que le réveillon en famille ne sera pas possible, mais dans les prochains jours ça devrait rentrer dans l’ordre , mentionne Mme Rondeau.

Certaines précautions à prendre

Caroline Rondeau ajoute qu’une trousse de secours est incontournable pour assurer sa sécurité. C'est d’avoir dans son automobile une pelle, une couverture chaude, du lave-glace, un grattoir, une tuque et des mitaines pour rester au chaud , précise-t-elle.

Tout comme Environnement Canada, la Ville de Gaspé recommande aussi fortement aux citoyens de prévoir des réserves de nourriture, d'eau et de médicaments pour plus de 72 heures.

La tempête qui s'apprête à frapper le Québec pourrait, par ailleurs, causer des dégâts. De nombreuses pannes d'électricité sont attendues en raison des forts vents.