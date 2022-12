Centralisation éducation en ligne : la province refuse l’aide d’une école expérimentée

Flex ED, un établissement privé mais financé par le gouvernement et sans frais de scolarité, fait partie de la dizaine d'écoles en ligne de la province. L’établissement s'est distingué par un taux d'obtention de diplôme de 85 % et 90 % au cours des deux dernières années.

Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas donné suite à nos offres d'aide car, nous avons 17 ans d'expérience et nous avons un personnel hautement qualifié , déplore la directrice de l'établissement, Ann Cook, qui est titulaire d'un master en enseignement en ligne.

Nous avons adopté une approche innovante et collaborative, Nous continuons à essayer de travailler avec le ministère, s'ils acceptaient nos offres, nous serions heureux de travailler avec eux , ajoute Ann Cook qui offrait une consultation gratuite, au début de la pandémie de COVID-19, pour aider les enseignants à s’adapter pour les cours à distance.

Merci pour votre offre. Pour l'instant, nous ne ressentons pas le besoin de services de consultation dans ce domaine , a écrit un fonctionnaire du ministère en réponse à l’offre d’aide de l’école Flex ED.

Au début octobre, le gouvernement a annoncé qu'il centraliserait l'enseignement en ligne dans toute la province en partenariat avec le centre d'apprentissage à distance au sein de la Division scolaire Sun West, dans le centre-ouest de la Saskatchewan.

Ann Cook affirme qu’elle a été surprise de cette annonce de centralisation de l'apprentissage en ligne avec Sun West comme partenaire.

Nous n'avons pas été invités à participer à un quelconque processus d'appel d'offres, s'il y en a eu un, mais nous pourrions certainement aider le ministère. Nous avons un système qui est bien établi et nous pourrions certainement aider les autres , assure-t-elle, rappelant que Flex ED dispose d'un système de suivi avancé pour s'assurer que les étudiants ne se perdent pas dans l'avancée de leur éducation.

Selon un rapport du vérificateur de la Saskatchewan, auquel Ann Cook fait référence, Sun West doit veiller à ce que les enseignants communiquent plus fréquemment avec les élèves, créer de meilleures règles pour s'assurer que les enseignants ne prennent pas beaucoup de retard dans la notation, et mettre à jour les cours qui n'ont pas été modifiés depuis plus de dix ans.

Ainsi, le rapport du vérificateur provincial, déclare que le taux de diplomation des étudiants à temps plein de Sun West est 26 %.

De son côté, Paula MacDowell, professeure adjointe à l'Université de la Saskatchewan, estime que le gouvernement a mal géré le dossier. Ainsi, elle invite le ministère à reconnaître ses erreurs.

Si [Flex ED] aide les étudiants à terminer leurs études, il y a beaucoup à apprendre d'eux , affirme la professeure qui s'interroge sur le taux de réussite très élevé des étudiants de Flex ED.

J'aimerais bien savoir pourquoi ils ont des taux de réussite aussi élevés ajoute-elle.

Selon le rapport du vérificateur de la province, le taux moyen d'obtention de diplôme pour les étudiants en ligne à temps plein dans la province est de 44 %.

Ainsi, la majorité des étudiants en ligne échouent ou abandonnent avant d'avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires.

Le ministre de l'Éducation, Dustin Duncan, a décliné toute demande d'entrevue.

Dans un courriel adressé à CBC , les représentants du ministère ont souligné les années d'expérience en ligne de Sun West, mais n'ont pas répondu aux questions concernant son taux d'obtention de diplôme de 26 %.

Avec les informations de Jason Warick