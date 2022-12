Examen de l’OIIQ : hécatombe au Cégep de Sherbrooke, succès à l'Université de Sherbrooke

Le taux de réussite des étudiantes à l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) est tellement bas, que le Commissaire à l'admission aux professions de l'Office des professions du Québec fait enquête. De son côté, le Cégep de Sherbrooke, où il n'y a que 38 % des étudiantes qui ont réussi l'épreuve, on exige plus de transparence de l'Ordre à ce sujet.

Radio-Canada a mis la main sur le classement des notes moyennes à cet examen des étudiantes des 40 établissements scolaires du Québec qui ont participé à l'épreuve. Si l'Université de Sherbrooke arrive au 3e rang avec une note moyenne de 59 %, le Cégep de Sherbrooke se retrouve dans le bas du classement, à la 33e position avec une note moyenne de 52,8 %. Les étudiantes de l'Université Laval ont eu, en moyenne, 60 % à leur examen ce qui place l'établissement au haut du classement. Au bas du classement, on retrouve le Cégep de Saint-Laurent où la note moyenne des étudiantes est de 48,6 %.

Rappelons que l'examen de l' OIIQ donnant le droit d'accéder à la profession d'infirmière avait fait couler beaucoup d'encre en novembre. Près de la moitié des étudiantes devront reprendre cet examen. Le taux de réussite pour l’ensemble des personnes se présentant pour la première fois à l’examen s’est élevé à 51,4 %, un des plus bas jamais obtenu. Depuis 2018, le taux de réussite s’élevait en général entre 71 % et 96 %.

« Ça nous a vraiment surpris! Vraiment, très surpris. On ne s'attendait pas à ça du tout, du tout. » — Une citation de Éric Gagné, directeur général du Cégep de Sherbrooke

Si à l'Université de Sherbrooke, 79 % des étudiantes ont réussi l'examen, au Cégep de Sherbrooke, on s'explique mal que seulement un peu plus du tiers de la cinquantaine d'étudiantes qui ont passé l'examen ait réussi. C'est quand même particulier de passer, en deux ans, de 91 à 38 % [de réussite] avec des étudiantes qui ont le même bagage scolaire, la même force et la même formation , explique, d'entrée de jeu, le directeur général du Cégep de Sherbrooke, Éric Gagné.

« On questionne beaucoup cet examen, sa qualité et sa validité. [...] C'est un examen à choix multiples, mais avec que des bonnes réponses. Il faut choisir la meilleure réponse. [...] C'est quand même particulier de mesurer le raisonnement clinique par un examen à choix multiples. » — Une citation de Éric Gagné, directeur général du Cégep de Sherbrooke

Sans nouvelles de l'OIIQ

La direction du Cégep de Sherbrooke a demandé, sans succès, des explications à l' OIIQ . On se questionne et on n'a pas de réponse de l'Ordre. C'est surtout ça qui nous inquiète. On veut la vérité, on veut que ce soit transparent. L'Ordre est tout sauf transparent avec les réponses qu'ils nous servent , déplore M. Gagné.

L'Office des professions a lancé cette enquête après avoir reçu 27 plaintes en quelques jours à la suite de la diffusion des résultats des étudiants en novembre dernier. L'enquête portera notamment sur les différentes préoccupations soulevées concernant l'examen même et la situation des personnes candidates , peut-on lire dans un communiqué.

Un effet pandémique? « Non », dit le Cégep de Sherbrooke

En novembre, l'OIIQ prétendait que la COVID-19 pourrait expliquer le bas taux de réussite de l'ensemble des étudiantes du Québec. Argument que réfute la direction du Cégep de Sherbrooke du revers de la main. Ce qu'on constate, c'est que depuis trois ans, les notes baissent. L'Ordre attribue ça à la pandémie, mais pourtant, chez nous, oui il y a eu une diminution des heures de stage en 2020, mais on a maintenu 100 % des stages depuis, 100 % des heures de laboratoire, 100 % des simulations. On ne s'explique pas ce qui a pu se passer , martèle Éric Gagné.

« Oui, il peut y avoir un effet pandémique, mais pas à ce point. On n'y croit pas. » — Une citation de Éric Gagné, directeur général du Cégep de Sherbrooke

Questionné à savoir si le programme de formation du Cégep de Sherbrooke est en cause dans ces résultats et qu'il doit être revu, M. Gagné soutient que l'enseignement n'est nullement problématique. On ne veut pas devenir un établissement qui va former des étudiantes pour passer un examen. Ce n'est pas ça le but. C'est de les rendre compétentes à pratiquer leur profession. Les établissements de santé nous disent qu'elles sont compétentes.

Si aucune date n'a été déterminée pour la diffusion des résultats de l'enquête de l'Office des professions, ça devrait être très rapide , soutient M. Gagné.