Le vérificateur général du Manitoba relève une mauvaise gestion des comptes publics

Des achats et dépenses non conformes, une mauvaise comptabilité et des contrôles insuffisants, c’est ce que reproche le vérificateur général, Tyson Shtykalo, à la province.

Afin d’atténuer le risque d’erreurs non détectées, le bureau du vérificateur a élargi son travail de vérification des états financiers, ce qui a augmenté le temps nécessaire pour achever la vérification des comptes publics.

Le vérificateur général, Tyson Shtykalo, annonce une liste de recommandations pour améliorer le processus comptable. Il préconise notamment à la province des nouvelles normes comptables dès le mois de mars 2023.

Je crains que, sans amélioration des lacunes de la province en matière de contrôle et de comptabilité, il y ait des retards inacceptables dans la finalisation des comptes publics , déclare-t-il.

Des erreurs du passé jamais corrigées

Tyson Shtykalo regrette que les erreurs soulevées lors des audits précédents se retrouvent de nouveau dans les comptes publics 2022-2023.

« Sans les contrôles comptables appropriés en place, le risque d’erreurs dans les rapports financiers est plus grand. » — Une citation de Tyson Shtykalo, vérificateur général du Manitoba

Le rapport épingle aussi le roulement et le manque de personnel dans les ministères, qui contribuent aux lacunes.

L’objectif de la prochaine vérification sera d’évaluer si les contrôles permettent d’améliorer la fiabilité des informations financières.