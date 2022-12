Le dernier film du cinéaste iranien Jafar Panahi sort aux É.-U. alors qu’il est en prison

Le film Aucun ours (No Bears) de Jafar Panahi prendra l’affiche vendredi aux États-Unis alors que le cinéaste iranien est emprisonné dans son pays natal depuis le mois de juillet. En réalisant cette oeuvre, il a défié une cinquième fois une interdiction, imposée par le gouvernement, de faire des films pour une période de 20 ans.

Au mois de juillet, Jafar Panahi s’est rendu dans le bureau du procureur de Téhéran pour se renseigner sur le dossier de Mohammad Rasoulof, un autre cinéaste iranien arrêté pour troubles à l’ordre public . Les autorités en ont profité pour l’arrêter et l’emprisonner lui aussi, en se basant sur une condamnation datant de 2010.

Condamné pour propagande contre le régime , il avait écopé à l’époque d’une peine de 6 ans de prison assortie d’une interdiction de réaliser ou d'écrire des films, de voyager ou de s'exprimer dans les médias pour une période de 20 ans. Il continuait cependant à travailler et à vivre en Iran alors qu’il était en liberté conditionnelle.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Les œuvres de Jafar Panahi sont des exemples manifestes de résistance artistique, qui reflètent clandestinement les mécaniques de la société iranienne. Dans Aucun ours, le réalisateur joue son propre rôle alors qu’il tourne un film dans une ville rurale d’Iran à la frontière avec la Turquie.

On le voit diriger depuis le village des interprètes, qui ont trouvé refuge en Turquie, à travers une application de visioconférence. Une œuvre qui se veut le miroir de son propre combat contre la censure.

Le long métrage compte parmi les films les plus célébrés de l’année, ayant notamment remporté le prix spécial du jury à Venise même s’il ne pouvait être sur place pour le défendre. Tant le New York Times que l’Associated Press l’ont inclus dans leur liste des 10 meilleurs films de l’année.

Un mouvement de protestation réprimé dans le sang

Aucun ours prend l’affiche alors que la société iranienne se bat contre une répression de plus en plus intense de la part du gouvernement. Peu après la présentation du film à Cannes, une jeune femme de 22 ans du nom de Mahsa Amini est morte trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour non-respect du code vestimentaire strict imposée aux femmes.

L’incident a déclenché des protestations menées par des femmes qui ont toujours cours à ce jour. Les autorités iraniennes ont affirmé en octobre que la mort de Mahsa Amini n'avait pas été causée par des coups , mais par les séquelles d'une maladie.

Selon le groupe Human Rights Activists en Iran, plus de 500 manifestantes et manifestants ont été tués depuis le 17 septembre, alors que plus de 18 200 personnes ont été détenues.

Samedi dernier, l’actrice iranienne renommée Taraneh Alidoosti, vedette du film oscarisé The Salesman d’Asghar Farhadi, a été arrêtée après avoir publié sur Instagram un message dénonçant la pendaison de Mohsen Shekari, exécuté après avoir été accusé de guerre contre Dieu .

Depuis, les appels à sa libération se sont multipliés à travers le monde, notamment de la part d’Asghar Farhadi, mais aussi du Festival de Cannes et de célébrités américaines.

Aucun ours prendra l’affiche à New York vendredi, puis à Los Angeles le 10 janvier, avant de sortir dans le reste du pays. Le film sera également présenté à la Cinémathèque québécoise à Montréal le 20 janvier.