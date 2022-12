Un cocktail météo surveillé de près en Estrie

Après les premiers flocons, les Estriens doivent cependant s'attendre principalement à de la pluie. Le tout va s'intensifier cette nuit. On va avoir de la neige au départ. Ça va se changer en pluie vendredi matin . On va en avoir encore en après-midi , explique le météorologue d'Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

Ce dernier mentionne que la neige sera de retour vendredi soir, et que les températures devraient rapidement chuter sous le point de congélation.

Selon lui, cela risque de causer des conditions routières difficiles. En cette période, il conseille aux citoyens de prévoir leurs déplacements. Ultimement vendredi, on essaie d'éviter de prendre la route et d'attendre à samedi. Puis, de s'attendre à ce que ce soit même encore glacé samedi, à cause justement du refroidissement et de la neige que l'on va avoir eu.

Des vents forts et violents sont également attendus partout au Québec. Ceux-ci pourraient entraîner des pannes électriques. Les autorités recommandent de préparer une trousse d'urgence contenant suffisamment d'eau potable et de nourriture pour 72 heures.

Plus de détails à venir