Calgary se souvient de ses 242 itinérants décédés cette année

L’hôtel de ville de Calgary a été l'hôte, mercredi, une cérémonie en hommage aux 242 personnes sans abri décédées cette année dans la métropole à cause des dures réalités de l’itinérance. Selon les organisateurs, il s’agit du nombre le plus élevé de victimes de l’itinérance à Calgary au cours des huit dernières années.

C’est dans une ambiance empreinte d’émotion que les noms des itinérants disparus ont été égrenés à haute voix.

Pour les initiateurs de cette 8e cérémonie annuelle connue sous le nom de Longest Night of the Year memorial, il s’agit d’une occasion pour se souvenir de toutes ces personnes sans abri décédées alors qu'ils dormaient dans la rue, dans des refuges d'urgence où des suites d'une maladie.

Nigel Kirk a cofondé l’événement commémoratif après avoir perdu un ami sans abri et il a lui-même vécu dans la rue pendant un certain temps. Il souligne que l'itinérance est déshumanisante, d’où l’importance, selon lui, d’organiser cet événement pour rendre un peu de dignité aux défunts.

« Il est trop tard pour leur rendre toute leur dignité, mais c'est la dernière façon possible qu’il nous reste pour leur donner de la dignité. » — Une citation de Nigel Kirk, cofondateur, Longest Night of the Year memorial

Matt Nomura, qui travaille pour la Calgary Homeless Foundation, relève pour sa part que le nombre de personnes itinérantes est en augmentation dans la métropole albertaine et que leur situation devient de plus en plus complexe.

Cela, pense-t-il, devrait inciter à réfléchir profondément sur les racines du mal afin de trouver des solutions pour y remédier. Je pense qu’à chaque fois que quelqu'un perd la vie parce qu'il vit dans nos rues, nous devons chercher à savoir ce qui ne fonctionne pas et comment faire mieux , suggère-t-il.

Avec les informations de Karina Zapata