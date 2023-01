La composition du jury du Prix du récit Radio-Canada 2023 est dévoilée

L'autrice Mélikah Abdelmoumen, l'acteur et auteur Robert Lalonde et la chroniqueuse et autrice Catherine Ethier font partie du jury du Prix du récit Radio-Canada 2023.

Les trois juges devront choisir le meilleur récit inédit soumis au concours cette année.

La particularité de ce concours – ouvert à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle – est que les textes sont jugés à l'aveugle (les noms ne figurent pas sur les textes).

La date limite pour envoyer un texte est le 28 février 2023. Les résultats seront dévoilés en septembre 2023.

La lauréate ou le lauréat remportera : une bourse de 6000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de son texte sur le site Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture à la Maison de la littérature de Québec  (Nouvelle fenêtre)  .

Les finalistes auront droit à : une bourse de 1000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site Radio-Canada.ca.

LE JURY DU PRIX DU RÉCIT RADIO-CANADA 2023

L'écrivaine Mélikah Abdelmoumen Photo : Mathieu Rivard

Titulaire d’un doctorat en littérature de l’Université de Montréal, l’autrice Mélikah Abdelmoumen a publié de nombreux articles, récits et nouvelles, ainsi que plusieurs romans et essais, notamment Les désastrées en 2013. Née à Chicoutimi en 1972, elle a aussi vécu à Lyon, en France, de 2005 à 2017, une expérience qui lui a inspiré le récit Douze ans en France, publié en 2018.

De 2019 à 2021, elle a été éditrice au groupe Ville-Marie Littérature. Depuis septembre 2021, elle est rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises. En 2022, elle a remporté (ex æquo avec Jean-François Nadeau pour Sale temps) le prix Pierre-Vadeboncœur de l’essai pour Baldwin, Styron et moi, paru aux éditions Mémoire d’encrier.

L'autrice et chroniqueuse Catherine Ethier fait partie du jury du Prix du récit Radio-Canada 2022. Photo : Julie Artacho

Chroniqueuse et autrice, Catherine Ethier participe à plusieurs émissions de télévision et de radio, notamment On va se le dire et Tout un matin. Elle a publié son premier roman, Une femme extraordinaire, en 2022. Le livre s’est classé en première position des 50 ouvrages les plus vendus sur le site Les libraires, toutes catégories confondues.

L’autrice, connue pour sa verve et ses mots, a également participé à Code F, une émission présentée à Vrak.tv dans laquelle elle démystifiait les prétendues lois non écrites des filles. Catherine Ethier est également l’une des animatrices du balado Son de cloche, créé par la Fédération autonome de l’enseignement. Elle est aussi marraine du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

L'auteur et comédien Robert Lalonde Photo : France L.L. Capistran

Né en 1947, Robert Lalonde est à la fois un acteur et un auteur prolifique. Il a écrit autant des romans que des nouvelles, de la poésie et des carnets, des œuvres qui lui ont valu de nombreux prix. Son roman C’est le cœur qui meurt en dernier a été adapté pour le grand écran en 2017, un film dans lequel il a tenu un rôle. Il a publié en 2021 son trente et unième livre, Pas un jour sans un train, aux Éditions du Boréal.

Au cinéma et à la télévision, il a joué de très nombreux personnages forts variés dans plus d’une cinquantaine de productions, dont celui dans Au secours de Béatrice, un rôle qui lui a valu une nomination aux Gémeaux. Robert Lalonde a aussi joué au théâtre. Il enseigne également la création littéraire et l’interprétation dramatique depuis de nombreuses années.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

Vous écrivez des récits? Envoyez-nous vos textes inédits d'ici le 28 février 2023!