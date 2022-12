Une vie consacrée aux autres au Partage St-François

Un chapitre important de l’histoire du Partage St-François est sur le point de se terminer avec le départ d’un de ses plus illustres employés. Luc Grégoire, responsable de la maintenance et des achats, mais aussi le dernier de la famille fondatrice de l’organisme à y travailler, prend sa retraite après avoir passé une bonne partie de sa vie à aider les plus démunis. Nous avons passé un moment avec lui au travail, quelques semaines avant son grand départ.

Il est 7 h, et la pluie tombe généreusement en ce matin de décembre, à Sherbrooke. Les pensionnaires de l’Accueil Poirier se préparent à retourner dans la rue. Luc Grégoire est déjà au travail, et comme à son habitude, il est l’un des premiers arrivés pour le quart de jour. Même s’il n’a plus aujourd’hui à intervenir directement auprès de la clientèle, son travail est de veiller à ce qu’elle ne manque de rien et qu’elle soit en sécurité dans un bâtiment bien entretenu.

Pendant longtemps, Luc était au cœur de tout ça, rappelle le directeur général, Sébastien Laberge. Il était comme un écureuil qui ramassait tout partout et qui s'assurait qu'on ne manque jamais de savon, de nourriture, de vêtements. Il développait des liens avec plein de donateurs.

Luc Grégoire arpente les couloirs du Partage Saint-François depuis 40 ans. Photo : Radio-Canada / JACQUES LAMARCHE

Depuis des mois, celui qui connaît chaque recoin de l’immense bâtiment de la rue Galt Ouest se fait graduellement à l’idée que l’heure de la retraite a sonné, mais visiblement, le départ s’annonce déchirant. C'est sûr que ça me fait quelque chose de quitter [le Partage] surtout que je suis le dernier des Grégoire à partir .

« Luc, c’est un homme humble et de peu de mots. Il est ici parce qu'il croit en ce que l’on fait dans sa fibre la plus profonde. » — Une citation de Sébastien Laberge, directeur général du Partage Saint-François

Avant de nous conduire à son bureau, Luc, qui a déjà occupé le poste de directeur des activités au Partage, s’arrête à son pigeonnier pour voir si des requêtes lui sont adressées. Heureusement, la journée commence sans mauvaise surprise puisqu’il n’y a pas de fenêtre cassée à réparer, pas de toilette bourrée de papier à déboucher ou de distributeur de savon arraché à remplacer.

Avant, ça me choquait, confie-t-il. Je n’étais pas habitué à ça, parce qu’avec la clientèle qu'on avait [il y a plusieurs années], il n’y avait pas de problème de bris, explique-t-il.

Témoin de changements importants

Le mandat du Partage a en effet bien changé depuis que les parents de Luc, Wilfrid et Marie-Jeanne, des chrétiens pratiquants, ont mis sur pied la ressource d’entraide en 1983. À cette époque, sa famille accueillait essentiellement des hommes avec des problèmes d’alcool. Aujourd’hui, Luc admet que la clientèle a changé. Le Partage doit conjuguer avec des personnes aux prises avec des dépendances aux drogues de rue et avec des problèmes aigus de santé mentale. Selon lui, la clientèle est plus démunie, mais l’intervention s’est professionnalisée.

Un chapitre important du Partage se termine avec le départ de Luc Grégoire. Photo : Radio-Canada / JACQUES LAMARCHE

Luc a connu l'époque où c'était un esprit plus collectif ici, ajoute Sébastien Laberge. Là, on est rendu vraiment dans un service d'urgence de première ligne.

Le directeur général a d’ailleurs eu le mandat de complètement restructurer l’organisme lorsqu’il est entré en fonction, il y a huit ans. Les défis auxquels Luc et sa famille étaient confrontés n'étaient pas pour autant faciles à relever, bien au contraire.

À un moment donné, on était 5 pour plus de 60 résidents , se rappelle Luc. C’était une époque où les personnes en voie de rétablissement participaient au bon fonctionnement de l’organisme en assurant par exemple une veille à l’accueil ou encore la visite des lieux. On les appelait les grands frères. Les gens s’occupaient des gens.

Luc Grégoire est fier de son parcours au Partage Saint-François. Photo : Radio-Canada / JACQUES LAMARCHE

Pendant longtemps, c'est Luc, son frère et sa sœur qui se sont débrouillés chaque année pour faire en sorte que l'organisme ne tombe pas. Ils ont tout fait. Si le Partage est encore là aujourd’hui, c'est grâce à Luc [et à sa famille] , affirme Sébastien Laberge.

Malgré les difficultés, Luc n’a jamais rechigné devant la tâche et il garde le souvenir de nombreux moments heureux.

« On a toujours été une famille très unie. On mangeait avec les gars à la cafétéria. Souvent, pendant les années où je n’ai pas travaillé au Partage, je venais quand même dîner ici. Les gens aimaient bien ça qu'on soit tous ensemble, qu'on soit proches. Ça montrait que l'amitié et l'amour peuvent être là. » — Une citation de Luc Grégoire

On emprunte une série de corridors et d’escaliers pour se rendre au quartier général de Luc. L’immense bâtiment s’est passablement transformé au fil des ans, mais il n’a aucun secret pour lui. Il est fier de nous raconter tous les réaménagements et les améliorations apportées à la bâtisse depuis qu’il est là. Le Partage est comme sa maison, elle est chargée de souvenirs. Ceux lui rappelant son père et sa mère, aujourd’hui décédés, sont chargés d’émotion.

Luc Grégoire va manquer à ses collègues du Partage St-François. Photo : Radio-Canada / JACQUES LAMARCHE

Mes parents ont toujours voulu aider les gens. S’ils étaient encore en vie, ils seraient vraiment contents [de voir où le Partage est rendu] , estime-t-il.

Il ne peut se souvenir de tous les visages des hommes et des femmes qui ont frappé à la porte de l’organisme pour obtenir de l’aide. Il y en a trop, mais ils sont assurément des milliers à avoir pu profiter d’une façon ou d’une autre de sa généreuse implication. Je connais plusieurs personnes qui, aujourd'hui, ont une famille et un bon travail , lance-t-il fièrement , même s’il s’est fait à l’idée qu’il est impossible de sauver tout le monde.

« Honnêtement j'ai vu beaucoup de gens s’en sortir. Même si on en sauve seulement un sur 10 ou un sur 20, on aura quand même sauvé une personne. » — Une citation de Luc Grégoire

Gardien des clés et du temps

Le local dans lequel Luc travaille est exigu et chargé, mais il ne semble pas s’en formaliser. Il nous montre les clés, la machine pour les fabriquer. Au Partage, il est le maître des portes. Et aussi le témoin du temps qui passe. L’une de ses occupations favorites est de bricoler les montres usagées vendues au Comptoir familial du Partage. C'est ma passion . Une passion si forte qu’elle devrait le ramener à l'occasion entre les murs de l'organisme pour continuer à les bichonner. Un petit coin de travail lui sera réservé, assure son patron.

Jacques Grégoire connaît l'immense bâtiment du Partage comme le fond de sa poche. Photo : Radio-Canada / JACQUES LAMARCHE

De toute évidence, tout le monde sera content de le revoir. Luc est une grande partie du Partage Saint-François et le Partage est une grande partie de Luc, précise Sébastien Laberge. Je vois difficilement comment on ne peut pas l’aimer. C'est quelqu'un de très gentil que tout le monde apprécie. Il n’a aucune malice.