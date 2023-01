Raptors, Maple Leafs et Blue Jays, muses d’artistes talentueux

Brian Evinou, un enseignant en animation au Collège Durham et grand partisan des Maple Leafs de Toronto, fait partie de ceux-là.

Bédéiste à ses heures, ce jeune papa passe au moins une heure à sa table à dessin après chaque match de son équipe préférée pour produire une BD qu'il publie en ligne sous l'alias BrianBeLeafs.

Pendant la pandémie, tout le monde cherchait quelque chose à faire pour se changer les idées. Dessiner, c'est ce que je faisais, puis je me suis lancé dans ce projet. Je le fais depuis deux ans et demi et ça va bien. J'en suis à ma troisième saison , raconte-t-il.

Le bédéiste Brian Evinou, alias Brian Beleafs, s'inspire des Maple Leafs de Toronto. Photo : Radio-Canada

L'artiste torontois publie d'abord pour lui-même parce que ça lui permet de refléter sur les matchs, mais il raconte également avoir découvert une communauté en ligne qui l'encourage à s'investir dans son projet et qui nourrit sa passion.

Il y a une tonne d'artistes exceptionnels que j'ai rencontrés en ligne et une importante communauté aussi sur [les plateformes] Reddit, Twitter et Instagram. On m'appuie et on dit beaucoup de bien de mon travail. C'est flatteur!

Et aussi, quand vous êtes un partisan intense comme je le suis et que vous portez beaucoup trop attention au hockey, il y a peu de gens dans votre entourage avec lesquels vous pouvez échanger comme vous le voulez sur votre équipe. En ligne, j'ai trouvé des fans comme moi avec lesquels avoir des conversations intenses sur le quatrième trio et le septième défenseur , dit-il en riant.

Brian dessine une BD après chaque match des Maple Leafs et la publie sur les réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada

Certains des joueurs qui font l'objet de ses heures passées à la table à dessin ou sur les forums en ligne lui ont aussi déjà fait part de leur appréciation. Le défenseur Justin Holl et le gardien Joseph Woll, des Maple Leafs, ont déjà partagé ses dessins ou lui ont écrit.

Ils m'ont dit que les joueurs voient mes dessins dans le vestiaire parfois et ça, c'est le truc le plus cool au monde! s'exclame celui dont le rêve ultime serait de documenter, en BD, une saison où les Maple Leafs remporteraient la Coupe Stanley.

Une porte sur le monde des Raptors

Jane dessine des portraits de joueurs des Raptors depuis 2019. Photo : Instagram/drawthenorth

Conquise par les Raptors de Toronto lorsqu'ils ont gagné le titre de la NBA en 2019, Jane Chiang, qui habite à Vancouver, peut aussi dire que son processus créatif est influencé par le sport, voire même qu'il en dépend.

Cette dernière, arrivée au Canada à l'âge de 14 ans en provenance de Taïwan, s'est mise à croquer le portrait des joueurs de l'équipe de basketball torontoise pendant la pandémie.

J'ai compris pourquoi les gens sont fous des Raptors et les joueurs donnent tout [sur le terrain]. Je voulais faire quelque chose pour exprimer comment je les aime et tout ce que je savais faire, c'était dessiner , raconte-t-elle.

Contrairement à Brian Evinou qui ne jure que par le papier et les marqueurs, Jane ne dessine cependant que sur sa tablette. C'est ainsi qu'elle a appris, ayant étudié en modélisation 3D dans une école d'art pour travailler dans les mondes du film et du jeu vidéo.

Les gens qui font de l'art traditionnel sont incroyables parce que je ne peux pas faire ça. Si tu rates un trait, c'est terminé. Tu as tant de travail à faire pour réparer ton erreur. En illustration numérique, si tu n'aimes pas ce que tu as fait, tu peux toujours l'effacer ou peindre par-dessus , dit celle qui a pour alias DrawTheNorth.

Pascal Siakam est l'un des joueurs que Jane Chiang apprécie le plus dessiner. Photo : Instagram/drawthenorth

La principale intéressée a d'ailleurs, elle aussi, trouvé une petite communauté d'artistes en ligne qui s'inspirent des Raptors.

Je ne sais pas comment ça se fait, mais nous sommes tous proches les uns des autres. On partage ce que les autres font, on aime leurs publications. On s'encourage mutuellement.

« Je suis arrivée tard [dans l'univers des Raptors], mais les gens n'ont pas hésité à me partager leurs connaissances. Ils m'ont été incroyables. Je suis chanceuse d'avoir trouvé cette communauté. » — Une citation de Jane Chiang

Les autres amateurs ne sont pas les seuls à avoir remarqué son travail. Des joueurs, tels que Norman Powell, l'équipe des médias sociaux des Raptors et même la NBA ont déjà partagé son travail. Elle a aussi profité d'un programme de NBA Canada l'été dernier mettant de l'avant de jeunes artistes inspirés par le basketball.

Une carrière d'artiste-peintre grâce au sport

L'artiste-peintre David Arrigo s'inspire du monde du sport pour ses œuvres et a des liens étroits avec plusieurs ligues dont la LNH. Photo : Photo offerte par David Arrigo

Plutôt qu'avec des crayons ou des stylets, c'est avec des pinceaux que David Arrigo, un artiste-peintre des environs de Toronto, roule sa bosse depuis près de 25 ans dans le monde du sport.

Découvert alors qu'il peignait une murale dans un restaurant de la légende du hockey Wayne Gretzky en 1999, les commandes se sont succédé pour lui depuis. Il a entre autres peint sur des murs du centre-ville de Toronto et a pris part à une panoplie de grands événements sportifs tels que les matchs des étoiles de la LNH et de la MLB. J'ai été à quelques éditions du Super Bowl aussi , ajoute-t-il en toute modestie.

J'ai touché à tout ce qui se fait dans le sport, particulièrement en Amérique du Nord. J'ai travaillé avec toutes les organisations sportives et ligues possibles. C'est mon créneau. 95% de mes affaires sont relatives au sport , confie-t-il.

Le rêve, quoi.

David s'est mis à peindre sur des chandails de hockey pendant la pandémie et en produit plusieurs dizaines par an depuis. Photo : Photo offerte par David Arrigo

Ce dernier se spécialise dans l'offre de murales qu'il peint en temps réel lors d'événements sportifs, mais dans un effort pour éviter la monotonie, il tente continuellement de trouver de nouveaux canevas. Cela l'a mené à peindre un casque de gardien de but pour Carey Price, par exemple, et plus récemment, sur des chandails de hockey.

Il y a quatre ou cinq ans, un client m'a amené un chandail et m'a demandé de peindre dessus. C'était un chandail de Gretzky. Je n'étais pas certain du processus et je n'étais pas très intéressé. Trois ans plus tard, la pandémie a frappé et moi, un artiste qui œuvre dans le sport, je n'avais plus de sport! Je me suis alors dit que j'allais essayer quelque chose de différent , raconte celui qui en compte maintenant 106 ou 107 chandails peints à son actif.

Ces derniers lui prennent entre 10 à 30 heures à compléter et se vendent comme de petits pains chauds, dit-il. Les collectionneurs en raffolent. Des joueurs des Blue Jays lui ont même passé des commandes, mais il ne peut pas dire lesquels.

Pour être honnête, je n'ai jamais eu de plan. J'y vais au jour le jour et c'est comme ça depuis bien des années. Aujourd'hui, je me considère chanceux d'avoir pu travailler avec chacun des sports majeurs en Amérique.

Et bien qu'il ait déjà touché aux étoiles, David Arrigo continue de rêver. Il aimerait peut-être commémorer une conquête future de la Coupe Stanley à Toronto ou d'une Série mondiale.