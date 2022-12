Les Ukrainiens et l’entraide, personnalités de l’année en Estrie

L’année 2022 a été en tout point extrêmement éprouvante pour l’étudiante à la maîtrise en biochimie, qui a été l’une des premières exilées ukrainiennes à s'être réfugiée à Sherbrooke. Parrainée par le professeur Benoît Laurent de l’Université de Sherbrooke, elle est arrivée ici le 11 mars après un long périple chargé de stress, d’inquiétudes et d’inconnu. Incapable de supporter la vie sous les bombardements, elle a sauté dans l’un des premiers autobus nolisés par la Croix-Rouge pour fuir son pays en guerre.

Viktoriia Bavykina avoue que la période des Fêtes est difficile loin de sa famille, restée en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Les premiers mois ici, j’ai reçu beaucoup d’aide , dit-elle visiblement reconnaissante de toutes les attentions que sa terre d’accueil lui a accordées. Je ne réalisais pas que j’étais ici pour rester. Aujourd’hui, je pense que ce sera pour une longue période.

Dix mois après son arrivée, elle peut d’ailleurs toujours compter sur le soutien de son professeur, Benoît. Il n’est jamais bien loin lorsqu’elle a besoin d’une présence amicale. Elle est d’ailleurs presque devenue une membre de sa famille.

Viktoriia se console de savoir qu’elle pourra passer un peu de temps avec eux pendant le temps des Fêtes, un baume pour apaiser la douleur de ne pas être près des siens. Une activité avec d’autres Ukrainiens arrivés au cours de l’année est aussi prévue entre Noël et le Nouvel An. Ce sera agréable. Je sais que des gens font tout pour que je me sente mieux pendant cette période , souligne-t-elle.

L’engagement de Benoît Laurent dépasse celui normalement attendu d’un professeur. Il s’est investi corps et âme pour lui permettre de venir refaire sa vie en Estrie. À travers ses tâches professionnelles, il s’est assuré qu’elle arrive à bon port, en la guidant à travers chaque étape de son voyage et en lui offrant le soutien financier nécessaire pour arriver en Amérique du Nord en toute sécurité.

C’est sûr que les deux, trois premiers mois, ont été énergivores [mais] c'est satisfaisant d’un point de vue personnel. On a l’impression de servir à quelque chose, mais ça draine beaucoup d’énergie. J’avais toujours mon labo à gérer, les cours à donner , admet-il.

Viktoriia peut compter sur le support de son professeur, Benoît Laurent, depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Néanmoins, cette cause humanitaire demeure prioritaire à ses yeux. Il souhaite d’ailleurs que plus de familles immigrent en Estrie plutôt que de rester là-bas, au péril de leur vie. J’aimerais que le message passe qu’ils sont les bienvenus. Mon souhait, c’est d'en sauver encore plus. Je sais qu’il y en a qui sont encore en Ukraine dans des conditions de vie inacceptables, mais qui ne franchissent pas le pas.

« Mon souhait est de galvaniser cet élan [de générosité] et de le multiplier pour qu’on en accepte encore plus. » — Une citation de Benoît Laurent

Les premiers sur la liste? La mère et la sœur de Viktoriia. L'étudiante aimerait les faire venir et Benoît est prêt à les aider. J’aimerais ça, mais c’est très compliqué pour eux de tout laisser derrière et de démarrer une nouvelle vie , admet l'étudiante.

18 Ukrainiens sous un même toit

Volodymyr Vlad Mezhyrytskyi passera aussi le temps des Fêtes loin de sa famille demeurée en Ukraine. Ce dernier est arrivé en octobre, peu de temps après sa conjointe. Mais dans son cas, il passera cette période avec 17 autres réfugiés de son pays. Ces Ukrainiens ont tous trouvé un logement chez Stéphanie Cordeau, qui réside dans l’ouest de Sherbrooke. Elle disposait de tout l’espace nécessaire pour les accueillir, puisque sa maison était auparavant un lieu d’hébergement pour personnes lourdement handicapées. Les réfugiés peuvent s'y déposer un temps avant de pouvoir voler de leurs propres ailes.

Volodymyr Mezhyrytskyi est arrivé d'Ukraine en octobre. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

C'est très gratifiant pour moi et aussi pour mes enfants, parce que ça leur permet de voir qu'on peut aider des gens qui sont dans le besoin, soutient Stéphanie Cordeau. C'est très enrichissant.

Vlad se considère d’ailleurs chanceux d’avoir trouvé refuge à Sherbrooke alors que sa famille doit vivre dépourvue de nombreuses ressources essentielles. Hier, ils n'avaient pas d'électricité à cause des bombardements de la Russie, explique-t-il dans un très bon français. C’est devenu une situation habituelle. Ils apprécient ces petites choses que nous tenons pour acquises ici, comme l’eau courante, la lumière et le téléphone.

Ce n’est pas pour l’argent que Stéphanie Cordeau a tendu la main aux réfugiés, affirme-t-elle. Ils n’ont pas de loyer à payer, mais ceux qui ont des moyens lui donnent une petite allocation pour aider à payer la facture d’électricité. D’autres lui rendent de petits services. De son côté, elle les aide à se dépêtrer dans leurs démarches administratives ou encore à se familiariser avec le transport en commun.

Vlad a reçu l'aide de Stéphanie pour décrocher un emploi dans le domaine de l'informatique. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Elle n’est pas loin non plus pour les épauler dans leurs démarches d’emploi. Vlad s’est trouvé un travail en informatique un peu grâce à elle. Elle m’a aidé à faire une lettre de motivation et mon CV. On n'utilise pas ça en Ukraine , affirme-t-il en riant. Stéphanie retire beaucoup de satisfaction de pouvoir ainsi aider les nouveaux arrivants. Et ces derniers lui rendent bien.

J’apprécie beaucoup ce que Stéphanie fait pour nous, soutient Vlad. C’est un processus d’intégration plus doux.

« C'est sûr que c'est le fun de voir qu’ils sont heureux et ici en sécurité. Ils disent qu’ils sont bien et qu’ils aiment la ville. Ils se sont bien intégrés. » — Une citation de Stéphanie Cordeau

Dénoncer et sensibiliser

Nataliya Veremko a été l’une des premières Estriennes d’origine ukrainienne à avoir dénoncé l’invasion russe en février dernier. Dix mois plus tard, elle est toujours habitée par un grand sentiment d’injustice face au sort réservé à son peuple.

Nataliya Veremko vit à Sherbrooke depuis 20012. Elle est toujours très inquiète pour la sécurité de la famille et l'avenir de son pays d'origine Photo : Radio-Canada / RÉJEAN BLAIS

C'est très dur pour moi d'accepter de vivre ma vie au quotidien ici à Sherbrooke , nous dit Nataliya, qui a régulièrement des nouvelles de sa mère restée au pays. Comme les proches de Vlad ou de Viktoriia, son lot quotidien est de se mettre à l’abri lorsque les alertes aux missiles ou aux drones russes retentissent. Chaque jour, des gens meurent, des édifices comme des écoles, des hôpitaux et des théâtres sont ciblés , déplore-t-elle avec émotion.

Nataliya, qui gagne sa vie en enseignant l’anglais et la musique au primaire, avoue réussir à maintenir son équilibre mental grâce à ses jeunes élèves. Elle est aussi très reconnaissante de tous les efforts déployés dans les derniers mois par la communauté estrienne pour accueillir les ressortissants de son pays d’origine. Elle constate également que le temps fait son œuvre, et qu’un certain détachement s’effectue, plus le temps passe.

On a accepté en quelque sorte cette situation, moi incluse. [Mais] si on accepte ça, c’est toute l’humanité qui s’écroule , dit celle qui rappelle que toute la société occidentale est concernée.

« Cette attaque contre l’Ukraine change le système global et notre vie. Ça ne va pas s’améliorer tant que la guerre dure. » — Une citation de Nataliya Veremko

Une jeune femme marche près de la place de l'Indépendance, à Kiev, le 12 décembre 2022. Photo : afp via getty images / Sergei Supinsky