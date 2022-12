Changement de DJ pour la soirée du Nouvel An à Québec

Le festival Toboggan a été forcé de modifier sa tête d’affiche du 31 décembre parce le DJ Regard a eu des enjeux de visa ., peut-on lire dans un communiqué de presse émis jeudi.

Lors de l’annonce de sa programmation il y a quelques semaines, l’organisation du festival était très enthousiaste d’avoir réussi à mettre le grappin sur le Kosovar.

C’est une grosse prise pour nous, avait lancé Arnaud Cordier à propos de l’artiste spécialisé dans la musique house pop. C’est un DJ qui joue partout sur la planète. Il a eu un énorme hit avec Ride It, on parle de plus d’un milliard d’écoutes sur Spotify.

Le DJ Mike Perry fera partie de la programmation du festival Toboggan. Photo : Capture d'écran - Facebook - Mike Perry

Ce sera donc Mike Perry qui aura la responsabilité de faire danser les noctambules jusqu’à la fin de la soirée à place de l’Assemblée-Nationale.

Il ne fait aucun doute que ce nouvel alignement pour la soirée du 31 décembre saura plaire à tous. Mike Perry a un son extrêmement rassembleur. On parle d’un artiste qui a accumulé pas moins de 550 millions de vues avec la seule pièce The Ocean , écrit Louis Bellavance, VP contenu et direction artistique dans un communiqué de presse.

Vincent Vallières fera partie des artistes qui ouvriront la dernière soirée de l’année.