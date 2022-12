Beacon House installe 4 refuges pour des sans-abris près de Lower Sackeville

À Lower Sackville, l’organisme Beacon House a installé quatre petits abris pour aider les gens à rester au chaud et en sécurité cet hiver.

Les petits abris comprennent un lit, des couvertures, l'isolation, le chauffage, la climatisation, l'éclairage, l'électricité et l'utilisation d'une toilette portative extérieure. Il y a aussi des prises USB dans chaque unité.

Nous avons tous cette idée, je crois, que l'itinérance était quelque chose que vous voyiez dans la ville, au coin des rues , dit Jim Gunn, qui est membre du conseil d'administration de Beacon House.

Mais maintenant, nous savons qu’il y a un campement à Lower Sackville. Il est là depuis le début de l'été.

Les petits abris Beacon House ont des prises USB pour que les gens puissent recharger leurs appareils. Photo : Radio-Canada / Anjuli Patil

Les petits abris sont situés dans le stationnement de l'ancienne église Elizabeth Seton. Beacon House utilise l'ancien bâtiment de l'église comme refuge hivernal d'urgence de 20 lits.

Ça a pris du temps, mais nous sommes ravis que les abris soient là à temps pour Noël , confie Cheryl Newcombe, présidente du conseil d'administration de Beacon House. Nous allons pouvoir loger quatre personnes qui vivent dans la rue en ce moment.

Les abris attendent encore le résultat d'une inspection pour un permis d'occupation, mais devraient être prêts à utiliser à temps pour la semaine de Noël.

L'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth a conclu un accord avec Beacon House pour que l’organisme puisse utiliser son ancienne église. L'archidiocèse a toujours ses 20 abris pour sans-abris qui ont ouvert l'an dernier dans la région d'Halifax.

Beacon House a récemment organisé une réunion avec des membres de la communauté au sujet de ces structures et personne ne s’est opposé. Jim Gunn dit que l’organisme prévoit organiser une autre rencontre communautaire en janvier.

La réponse de la communauté à Beacon House et aux abris est merveilleuse. Je pense que nos communautés reconnaissent le besoin , dit-il.

Un travailleur social qui travaille avec les clients de Beacon House décidera qui pourra séjourner dans les petits abris. Photo : Radio-Canada / Anjuli Patil

Les abris de Beacon House ont été construits avec l'aide de United Way Halifax, qui aide également d'autres organismes communautaires à mettre en place des abris similaires.

Le problème n'est pas seulement que les gens sont sans-abris, mais le coût de tout le reste augmente , explique la directrice du développement à United Way Halifax, Liz Struijf-Mandishora.

Le problème empire

L'Association pour le logement abordable en Nouvelle-Écosse (AHANS) est une société à but non lucratif qui aide à construire des logements abordables.

Elle affirme que l'itinérance a plus que doublé dans la municipalité au cours des deux dernières années.

Ses données les plus récentes, du 6 décembre 2022, font état de 727 sans-abris. En janvier 2020, le nombre était de 284.

Un itinérant sollicite de l'argent sur la rue Spring Garden à Halifax. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

C'est avant tout un manque de logements abordables et je pense que c'est aussi le fait que les revenus fixes ne suivent tout simplement pas le rythme de l'inflation , explique le directeur général Jim Graham.

Donc, les gens sont confrontés à des choix et c'est ce qui explique ce qui se passe.

Les données de l'association démontrent que des centaines de personnes au cours des deux dernières années ont quand même réussi à trouver un logement.

Jim Graham dit que c’est grâce aux programmes de logement qui rendent les loyers plus abordables.

Il nous a fallu un certain temps pour arriver à cette position, il nous faudra donc un certain temps pour sortir de cette position , admet-il. Vous ne pouvez pas simplement claquer des doigts et produire 400 logements abordables.