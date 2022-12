Une vingtaine de personnes vivent dans un village de tentes sous la neige à Vancouver

Parmi eux, il y a David Bradbury, qui s’est autoproclamé chef cuisinier du campement.

David Bradbury habite dans une tente au parc Crab depuis 9 mois et raconte qu’il a d’abord fait ses preuves comme cuisinier en préparant du pain perdu tous les matins pour nourrir jusqu'à 50 personnes.

Avec des températures sous le point de congélation de façon continue, le cuisinier prépare des soupes et des bouillons grâce aux dons de la communauté pour réchauffer les résidents du camp.

David Bradbury s’est autoproclamé chef cuisinier du campement. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Dans le froid sans électricité

La Commission des parcs de Vancouver fournit de l’électricité au campement, mais David Bradbury affirme qu’il y a une coupure de courant depuis une ou deux semaines. C’est un froid glacial qui sévit et si les besoins fondamentaux ne sont pas comblés, on va mourir , déclare David Bradbury.

Dans une déclaration envoyée par courriel, la Commission des parcs de Vancouver explique que des électriciens de la Ville ont constaté que le transformateur de puissance et le disjoncteur qui fournissaient de l’électricité au parc Crab ont été vandalisés .

Quelqu’un a tenté de contourner le disjoncteur, ce qui constitue un danger électrique potentiellement mortel , précise la Commission dans sa déclaration.

La Commission des Parcs dit travailler à restaurer le courant au campement.

David Bradbury enlève la neige qui s'est accumulée sur une tente au parc Crab à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Noël au village de tentes

Les refuges sont pleins, à ce temps-ci de l’année, et les résidents du camp n’ont nulle part où aller , affirme Fiona York, une militante bénévole au parc Crab.

La bénévole organise une collecte de fonds en ligne intitulée Christmas for CRAB Park Tent City , pour amasser des fonds pour organiser un souper de Noël au campement.

Elle indique que les gens sont invités aussi à déposer des dons directement au parc.

Les besoins importants sont des couvertures, bâches, tentes et équipement pour le froid. Les couvertures d'urgence sont aussi très utiles, tout comme les sacs de couchage chauds, explique-t-elle.

Sentiment de communauté

En attendant que le temps soit plus clément, David Bradbury et les autres résidents du campement s’entraident, partagent leurs ressources et échangent des astuces pour isoler le plus possible leurs tentes contre le froid.

On s’assure que tout le monde est OK et lorsque tout le monde se ressemble dans la tente de réchauffement pour rester au chaud et au sec, on s’assure que tout le monde a mangé et que personne n’a de blessures ou d'ecchymoses , explique-t-il.

On s’occupe les uns des autres, comme une famille , précise le campeur.

En janvier 2022, la Cour Suprême de la Colombie-Britannique a statué que les avis d’expulsion émis par la Commission des parcs de Vancouver aux résidents du camp n’étaient pas justifiés.

Avec les informations de Rafferty Baker