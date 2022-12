Le campement de Charlottetown n’est pas démantelé, le matériel pour se chauffer est saisi

Le ministère du Développement social et du Logement de l’Île-du-Prince-Édouard écrit jeudi dans un communiqué que la province n’expulsera personne de force , mais que ce qui présente un risque d'incendie sur le campement érigé sur le terrain appelé Charlottetown Event Grounds doit être éliminé pour la sécurité et le bien-être des individus qui campent et les résidents des environs .

Des bonbonnes de propane et des barbecues appartenant à des personnes sans-abri ont été saisis, le 22 décembre 2022 sur le terrain appelé Charlottetown Event Grounds, à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La police et les pompiers étaient sur les lieux, jeudi. Les objets destinés à se chauffer ou à cuisiner ont été saisis : bonbonnes de propane, génératrices, bidons et barbecues.

Les personnes sans-abris qui sont sur les lieux avaient reçu de la ville un avis de conformité, le 16 décembre, leur demandant de faire disparaître tous ces objets avant le 19 décembre.

La police et les pompiers de Charlottetown au campement de personnes sans-abri érigé sur le terrain appelé Charlottetown Event Grounds, le 22 décembre 2022. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Tim Mayme, le chef des pompiers de Charlottetown, indique qu'il y avait des violations évidentes du code de prévention des incendies.

Des tentes où dorment des personnes sans-abri sur le terrain appelé Charlottetown Event Grounds, à Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard, le 22 décembre 2022. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Selon un groupe PEI Fight for Affordable Housing, la province avait demandé aux personnes du campement de quitter les lieux, puisqu’un refuge d’urgence vient d'ouvrir sur la rue Park.

Le refuge, ouvert uniquement la nuit, dispose de 50 lits avec l’option de réserver un lit pour 30 jours.

Ce refuge d'urgence pour personnes sans-abri, photographié sous la pluie à quelques heures de son ouverture le 9 décembre, est situé sur la rue Park, à Charlottetown. Photo : Radio-Canada

Le fait qu'il soit fermé durant la journée laisse peu d’options aux personnes en situation d’itinérance, selon des manifestants qui dénonçaient dimanche la potentielle éviction des personnes sans-abris.

Il resterait environ six personnes au campement de Charlottetown Event Grounds.