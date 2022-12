Des Saskatchewanais font don de leur chèque de 500 $

Dans les deux plus grandes villes de la province, des groupes ont été créés et invitent les Saskatchewanais à faire don de leur chèque de 500 $ à diverses associations à travers la province.

À Regina, le Share the Credit : Regina Equity Project a décidé de venir en aide à quatre organismes de la capitale provinciale. Sur la page Facebook du groupe, on indique que l'initiative a déjà permis d’amasser plus de 15 000 $ pour Carmichael Outreach et plus de 10 000 $ pour le Regina Anti-Poverty Ministry.

Dans la Ville des Ponts, le 500 Club, lui, s’est lancé un objectif ambitieux : celui de récolter un million de dollars pour les organismes saskatchewanais.

« Nous voulons encourager l'action collective pour un impact collectif. » — Une citation de Nicole Berg, cofondatrice, 500 Club

Nous invitons les Saskatchewanais qui sont à l’aise financièrement à donner leur chèque d'accessibilité financière, en partie ou au complet, à une cause qui leur tient à cœur ou à un organisme de leur choix , mentionne Nicole Berg, l’une des fondatrices du groupe.

Nicole Berg est l’une des fondatrices du 500 Club de Saskatoon. Photo : LinkedIn

Mme Berg indique qu’en date du 22 décembre, son groupe avait reçu des promesses de dons de plus de 73 000 $ pour plus de 80 organismes à travers la province, dont la Banque alimentaire de Regina. Elle ajoute que la campagne qui s’est amorcée en octobre dernier se poursuivra jusqu’au 31 décembre.

En août dernier, Scott Moe a annoncé que son gouvernement allait remettre un chèque d’accessibilité financière de 500 $ à tous les Saskatchewanais d'au moins 18 ans qui ont rempli une déclaration d'impôts en 2021 pour faire face à la hausse du coût de la vie.

Scott Moe avait expliqué, en août, que puisque les ressources naturelles de la province appartiennent aux Saskatchewanais, ces derniers devraient pouvoir en bénéficier lorsque les prix sont élevés (archives). Photo : Twitter - Scott Moe

La province avait confirmé qu'environ 900 000 chèques seraient envoyés par la poste, ce qui représente une facture de 450 millions de dollars. Le premier ministre avait expliqué que la situation avait été rendue possible grâce à l’amélioration plus rapide que prévu des états financiers de la province.

Une période importante pour la Banque alimentaire de Regina

Du côté de la Banque alimentaire de Regina, son président-directeur général, John Bailey, souligne que la période des Fêtes est importante pour son organisation.

Nous sommes agréablement surpris de la générosité des gens en cette période des Fêtes, surtout lorsqu’on sait que beaucoup sont confrontés à des situations économiques difficiles , explique M. Bailey.

Le président-directeur général de la Banque alimentaire de Regina, John Bailey, souligne que les demandes d'aide alimentaire ne cessent d'augmenter à Regina (archives). Photo : Fournie par la banque alimentaire de Regina

Il indique qu’il ne recense pas l’origine de l’argent amassé, mais que la Banque a reçu plus de dons de 500 $ cette année qu’à l’habitude.

« Beaucoup de donateurs ont inscrit en commentaire que leur don provenait du chèque d’accessibilité financière du gouvernement. » — Une citation de John Bailey, pdg de la Banque alimentaire de Regina

Il ne peut toutefois pas confirmer que ces dons proviennent entièrement des chèques remis par la province.

John Bailey rappelle que les Saskatchewanais qui souhaitent aider la Banque alimentaire peuvent donner de l'argent, de la nourriture ou même leur temps comme bénévole. Les dons alimentaires peuvent être déposés dans des bacs situés dans diverses épiceries de la capitale provinciale.

Une initiative présente aussi dans la Fransaskoisie

Lors du lancement de la campagne d'automne de la Fondation fransaskoise, l’ancien président Roger Lepage avait lui aussi invité les Fransaskois à utiliser leur chèque de 500 $ pour redonner à la communauté fransaskoise.

L’objectif de la Fondation cette année est de récolter 55 000 $. L’argent amassé servira à appuyer différents projets communautaires et à soutenir des étudiants fransaskois qui terminent leurs études secondaires.

Roger Lepage avait lancé la campagne d'automne de la Fondation fransaskoise (archives). Photo : Joshua Vogt

En date du 21 décembre, la fondation a reçu un peu plus de 46 000 $, dont une dizaine de dons de 500 $. Comme pour la Banque alimentaire de Regina, il est impossible de confirmer que ces dons proviennent des chèques d’accessibilité financière.

Il est possible de donner à la campagne d’automne de la Fondation fransaskoise jusqu’au 31 décembre.