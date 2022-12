Québec active sa cellule de crise pour la tempête

Un cocktail météo mélangeant neige, pluie et vent déferlera sur le sud de la province, dans les prochains jours, juste avant le réveillon de Noël. Pour être plus en mesure d’y faire face, la Ville de Québec active sa cellule de crise.

Est-ce qu'on se prépare trop? Notre philosophie c'est qu'on préfère se préparer au pire , affirme sans détour le maire Bruno Marchand.

Les services essentiels municipaux seront maintenus. Pompiers, policiers, sécurité civile, service des communications; tous travailleront de concert dans le but de mieux coordonner les efforts sur le terrain en fonction du type de précipitation, des quantités attendues et des vents qui pourraient causer des pannes.

Prolongement de certains services

Pour éviter que le 911 soit engorgé, les services du 311 seront prolongés au 23 décembre de 8 h 30 à 16 h 30, et le samedi 24 décembre de 9 h à 12 h. Au besoin nous nous réajusterons, mais on peut au moins vous garantir ces informations , promet Isabelle Dubois, coordinatrice municipale de la sécurité civile.

Pour faciliter le déneigement, la Ville annonce aussi de manière préventive que les feux d’interdiction de stationnement seront mis en marche dès le 23 décembre en soirée.

L’enlèvement de la neige sera fait par une autre opération déneigement une fois les précipitations terminées.

La Ville souhaite ainsi permettre aux gens de se rassembler, mais ce compromis fera appel à la patience et à la collaboration des citoyens. Ça se situe dans un contexte qui est un peu différent des autres tempêtes en raison du férié. On a le souci de permettre aux gens de se déplacer et ils pourront juger de ce qu'ils considèrent de sécuritaire , note le maire.

Le déneigement pourrait être en partie interrompu pour permettre le stationnement le long des rues. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

À moins d’une situation particulière de sécurité, la neige ne sera toutefois pas enlevée le samedi 24 décembre et le reste du déneigement pourrait être retardé au lundi 26 décembre. On veut essayer d'éviter les opérations de déneigement qui pourraient empêcher les gens de se réunir en cette période si importante , précise Bruno Marchand.

La Ville refuse de préciser le nombre d’employés qui ont été rappelés. C'est selon l'évolution de la situation, ce matin je peux vous donner un chiffre, mais cet après-midi ça pourrait en être un autre , admet Isabelle Dubois.

Elle donne néanmoins l’exemple de l’équipe de garde en foresterie urbaine qui a été triplée pour l’occasion.