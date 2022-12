Tempête de Noël : une trousse de survie est-elle nécessaire?

Alors que la tempête s’approche du Québec, avec sur son passage un possible cocktail météo intense composé de neige, de pluie, de vents forts et de chute de température rapide, la population est invitée à faire preuve de prudence. Pour affronter les répercussions de ce « système météorologique majeur », un expert en mesures d’urgence préconise la trousse de survie.

Il faut toujours être préparé , a lancé au micro de Tout un matin Daniel Dancause, spécialiste en mesures d’urgence chez Prudent Groupe Conseil. Dans le cas présent, on peut s’attendre à avoir des pannes électriques.

Les coupures d'électricité sont en effet au cœur des préoccupations. Que faire en cas de panne?

On est aujourd’hui devenu dépendant des technologies , a-t-il mentionné. Mais on doit réapprendre les gestes de base comme avoir de l’essence dans notre véhicule ou de l’argent liquide dans nos poches.

L’expert a expliqué que le plus important, c’est d’éviter toute situation de vulnérabilité et, pour y parvenir, une bonne préparation en amont s’impose. La population doit donc apprendre rapidement à évaluer la situation en se posant les bonnes questions. Est-ce que j’ai des médicaments? De l’eau en bouteilles? Des boîtes de conserve ou des lampes de poche?

« On doit être autonome pour une période d’environs 72 heures. En faisant l’hypothèse que l’on soit autonome durant cette période, cela veut dire qu’on va être capable de faire bouillir de l’eau avec un kit de camping. » — Une citation de Daniel Dancause, spécialiste en mesures d’urgence

Il faut être prêt, car tout peut arriver, a martelé M. Dancause qui rappelle la crise du verglas de 1998 qui a laissé un goût amer pour beaucoup de Québécois. En se remémorant cet épisode, cela peut nous aider à nous préparer contre les conditions climatiques qui s’annoncent.

Par exemple, si j’ai un chauffage d’appoint à la maison, il faut rester vigilant au niveau du monoxyde de carbone , a-t-il poursuivi. Si on a des chandelles, c’est bien, mais là aussi, il faut tout de même rester prudent en s’assurant d’avoir des avertisseurs de fumée qui fonctionnent.

Penser aux personnes vulnérables autour de nous

Sans tomber dans la panique ou la paranoïa, il a pointé plusieurs réflexes à acquérir afin d’être indépendant, quel que soit le scénario climatique.

On doit avoir une posture permanente , a-t-il ajouté. Cela inclut les premiers soins, mais aussi porter des vêtements suffisamment chauds et éviter d’entrer puis de sortir de la maison afin de conserver à l’intérieur une température minimale.

M. Dancause a également invité la population à être vigilante envers les personnes qui les entourent, comme les enfants en bas âge, les aînées ou des voisins vulnérables. En cas d’évacuation de notre logement, il faut prévoir où l’on peut se relocaliser, chez de la famille ou des amis.