Des élus dénoncent la diminution des effectifs policiers

Dans la MRC de La Haute-Gaspésie, le poste de la Sûreté du Québec perd un policier sur la vingtaine de membres que compte le bureau.

Le ministère de la Sécurité publique confirme cette information, mais sans donner plus de précisions sur l’avenir des autres bureaux de l’Est-du-Québec.

Au Bas-Saint-Laurent, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup a confirmé que deux postes de patrouilleurs seraient déplacés ailleurs au Québec, sur une cinquantaine de policiers que compte le bureau.

Inacceptable

Pour le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, cette décision d’enlever un poste dans sa région est inacceptable.

« Je ne le prends pas. On a des besoins comme tout le monde. C’est le service à la population, la protection du citoyen. » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Le territoire de la Haute-Gaspésie est énorme, il est grand et les conditions climatiques sont extrêmes, si je prends l’est du secteur le long du fleuve St-Laurent , argumente le maire.

La réaction est la même de la part du préfet de la MRC , Guy Bernatchez.

On sait bien qu’on n’est pas dans le Bronx à New York , commente-t-il, mais quand même, je pense qu’avec la grandeur de notre territoire, d’avoir la présence policière 24 heures sur 24 est extrêmement important. La population est vieillissante. On a un grand territoire. Il y a parfois des interventions qui peuvent se faire en milieux isolés.

De son côté, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, accepte cette décision qui fait perdre des postes de patrouilleurs dans sa région.

Des postes de patrouilleurs seront aussi perdus dans le Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

C’est un ratio qui était satisfaisant pour répondre aux besoins du comité de sécurité publique et des citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup , juge-t-il. À l’occasion, on peut s’attendre à avoir des gains et à l’occasion on peut s’attendre à avoir des pertes.

Il souligne qu’il fait partie du comité chargé d’étudier les propositions. Ce groupe est composé de représentants de la SQ , du ministère de la Sécurité publique, de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et de l’Union des municipalités du Québec.

S’il manque des effectifs dans un coin de la province, la SQ doit aller chercher des policiers ailleurs. Ces choix sont faits selon des critères précis. Personne dans le comité n’a voulu divulguer le plan de ces déplacements d’effectifs dans la province parce que des discussions seraient toujours en cours et que des choses peuvent encore changer.

Michel Lagacé précise qu’un total de 3414 postes de policiers et d’enquêteurs ont été étudiés. Une soixantaine seront finalement déplacés.

Pour la présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Micheline Anctil, une soixantaine de postes déplacés, c’est relativement peu. Elle juge que Québec pourrait mettre la main dans sa poche pour combler ce manque et éviter tout ce chambardement.

Micheline Anctil, mairesse de Forestville et présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

On reconnaît qu’il y a des régions où il y a des enjeux de criminalité différents , dit-elle, mais il y aurait pu y avoir des ajouts d’effectifs sans venir [piger dans ceux] des régions qui, elles, pourraient en avoir besoin à court ou moyen terme.

Pour sa part, le président de l’Association des policiers et policières du Québec, Jacques Painchaud, estime qu’il manque environ 200 agents au Québec pour assurer la sécurité des communautés.

Il faut en ajouter , assure-t-il. Il ne faut pas mettre les élus en chicane l’un [avec] l’autre. Je pense que le travail de médiation doit être fait. On doit revoir cette enveloppe-là pour permettre un peu plus d’ajouts de ressources-humaines, je crois.

Jacques Painchaud affirme que les déplacements de postes se feront par attrition.