Une enseignante décore des chaussures de sport à Regina

Tout a commencé il y a quatre ans lorsque Cassandra Simon a décidé de tester son idée de personnaliser des chaussures de basketball avec des motifs uniques.

Ainsi, à base de motifs triangulaires, de pinceaux et de nuances de couleurs, ou encore avec de la peinture à l'aérographe, elle décore des chaussures avec style.

Et depuis, les clients font la queue pour obtenir une paire de Kicks By Cass peinte à la main. C'est le cas de Atlee Simon, qui fréquentait l'Université de Regina où il a rencontré Cassandra Simon lors de compétitions.

Je ne sais même pas combien de paires elle a faites maintenant, mais on dirait qu'à chaque fois qu'elle fait une nouvelle paire, elle est meilleure que la précédente , relate Atlee Simon, qui s'est procuré une paire d'Air Max et d'Air Force personnalisées.

Ses compétences s'améliorent et les gens le remarquent , ajoute celui qui est aussi son époux.

Cassandra Simon utilise des outils comme des lacets, des ciseaux, du ruban adhésif et des cartes portant le logo de Kicks By Cass pour ses travaux.

Chaque paire peut prendre entre 4 et 20 heures, en fonction de la complexité du design et des techniques utilisées. Certaines de ses créations les plus complexes sont des personnages de dessins animés et des hommages à des athlètes.

Je n'ai pas nécessairement de style ou de type de chaussure préférés, parce que l'une des choses que j'aime le plus dans ce métier, c'est que c'est différent à chaque fois , dit Mme Simon.

Cassandra Simon a reçu des commandes pour toutes sortes de choses, allant de chaussures de basketball à des souliers à porter avec des robes pour diplômés, en passant par une paire destinée à une collecte de fonds organisée par une sororité de l'Université de Washington.

Cassandra Simon, qui s'est installée à Regina en 2021, est aussi enseignante dans une école primaire. Elle précise que ses collègues ainsi que ses élèves s'émerveillent de son travail, et cela, avec grand étonnement.

Cependant, elle doit constamment les convaincre qu'elle a fait le travail elle-même. Avec son travail d'enseignante à temps plein, Cassandra Simon peut gérer trois à cinq commandes par mois. Elle espère pouvoir augmenter ce chiffre à l'avenir.

Voir les réactions des gens me confirme que je fais ce que je dois faire et cela me motive à continuer et à être enthousiaste pour l'avenir de ma petite entreprise , confie celle qui fut aussi athlète.

Avec les informations de Natascia Lypny