Développement Piekuakami Ilnuatsh acquiert 25% de l’entreprise de Mashteuiatsh Sciages GP

Il est indiqué que Sciages GP, qui emploie une douzaine de travailleurs, compte profiter de ce partenariat pour, entre autres, augmenter sa production dans les prochaines années à plus de 7700 mètres cubes de bois transformé.

L'équarissage des bois est une technique de l'industrie forestière qui vise à produire un bois de section carrée à partir d'un bois rond, appelé équarri

La firme précise que le créneau du bois équarri est prometteur et que la demande serait en croissance pour ce type de produit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que dans le reste du Québec. Pour le président de la DPI, Alain Nepton, cet investissement est en diapason avec la mission de la société de développement économique.

Nous sommes très heureux de conclure cette acquisition qui respecte l’ensemble des principes de DPI, à savoir qu’il doit être gagnant-gagnant, rentable et ne pas entrer en concurrence avec des entreprises existantes de la communauté. De plus, ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre vision de contribuer à l’essor de notre Première nation et de son gouvernement , précise-t-il par communiqué.

La transaction a été officialisée par la signature de l’entente avec les trois copropriétaires à parts égales : Carl Paul, Pascal Gingras et Steeve Gingras.