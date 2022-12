Manque de literie propre aux urgences de l’hôpital de Sudbury

Lors de son admission aux urgences, le mari de Brenda Salo n’a pas reçu de drap, de couverture, ni de taie d’oreiller propres. Mme Salo explique que le personnel a dû laver la civière utilisée par son mari à l’aide d’une couche propre et d’un produit nettoyant.

Le département des urgences d’ HSN peine à s'approvisionner en literie propre, notamment en raison d’un volume élevé de patients, d’éclosions et d’autres facteurs , explique Jason Turnbull, porte-parole de l'établissement.

En mars 2017, l’hôpital a pris la décision d’accorder le contrat de nettoyage de la literie à Mohawk MedBuy, une entreprise basée à Hamilton, plutôt qu’au service local de buanderie Sudbury Hospital Services ( SHS ) avec qui il faisait affaire depuis 48 ans.

Cette décision aurait été prise afin d’épargner 500 000 $ par année, selon HSN .

Le directeur du développement des affaires et des communications chez Mohawk MedBuy, Grand Beamish, évoque une interruption temporaire de leurs services en raison d’un bris d’équipement.

Toutefois, il affirme que ce problème est résolu depuis le 16 décembre, lorsque la pièce de rechange nécessaire a finalement été reçue. Les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement seraient à l’origine de ce retard, précise M. Beamish.

Quant à M. Turnbull, il ajoute que l'hôpital fait un suivi du dossier afin d’atténuer ces défis et de s’assurer que les patients et leur famille reçoivent les meilleurs soins possible.

La députée provinciale néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas, a toujours dénoncé la décision de l'hôpital Horizon Santé-Nord de faire appel à la compagnie Mohawk MedBuy au lieu du service de buanderie local (archives). Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Rien de nouveau

La députée néo-démocrate de Nickel Belt et porte-parole de l’opposition en matière de santé, France Gélinas, soutient que ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais datent plutôt de la mise en place du changement, il y a cinq ans.

Elle rapporte que les résidents de sa circonscription lui ont confié que de la literie est parfois sale ou n’est pas pliée convenablement.

« J’entends parler de problèmes en lien avec la literie à l’hôpital depuis la fermeture des services partagés. » — Une citation de France Gélinas, députée néo-démocrate de Nickel Belt et porte-parole de l’opposition en matière de santé

Par ailleurs, puisque l’entreprise Mohawk MedBuy dépend de camions pour transporter la literie sur l’autoroute 69, des retards surviennent en cas de fermeture de route.

Nous avons eu quatre fermetures de l’autoroute 69 cet automne , dit Mme Gélinas.

En 2017, le conseiller du quartier 2 de Sudbury, Michael Vagnini souhaitait que la Ville se penche sur le coût de maintenir le service de buanderie en fonction et de la faisabilité d’un tel plan. Cette motion a été défaite de peu.

« Ils ont commis l’erreur d’envoyer [le contrat de nettoyage] dans le Sud, dit M. Vagnini, avant d’ajouter que « s’il y a une tempête de neige ou qu’un camion tombe en panne, il n’y aura qu’un camion [pour transporter la literie] ou peut-être même pas de camion du tout. »

Avec les informations de Jonathan Migneault de CBC