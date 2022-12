Quoi faire avec son enfant malade pendant les Fêtes

Les différentes portes d’entrée existent, mais elles sont peut-être moins bien connues, puisque de façon intuitive les gens vont se présenter à l’urgence , relate l’infirmière de formation.

Tout d’abord si ce n’est que pour des conseils ou des questions d’autosoins, Sandra Racine oriente d’abord les parents vers les pharmaciens. Le pharmacien depuis maintenant près d’un an peut entreprendre des traitements pharmacologiques pour des conditions de santé mineures, comme l’influenza ou une conjonctivite , rappelle-t-elle.

Le pharmacien est un professionnel de la santé qui est parfois bien plus accessible. Photo : Radio-Canada

Lorsque la situation de santé est moins évidente par rapport au besoin de consulter, le fameux 811 peut être une première option à privilégier. L’infirmière qui répondra peut déterminer en questionnant le parent s’il est préférable de garder l'enfant à la maison ou de le diriger davantage vers une consultation avec un médecin ou une infirmière spécialisée.

« Le message que j’ai à donner, ce n’est pas de ne pas consulter à l’urgence, mais d’y aller quand la situation de santé le nécessite. » — Une citation de Sandra Racine, la directrice des soins infirmiers de la santé publique au CIUSSS de la Capitale-Nationale

Avec ou sans médecin

Si la consultation devient nécessaire, d'autres façons de faire existent avant les urgences. Si le parent a un médecin de famille, la première étape lorsqu’il est nécessaire de consulter, c’est de s'adresser à lui.

C’est là que la population généralement oublie, il faut que le parent fasse les démarches auprès de son médecin de famille ou de sa clinique. Les médecins ont l’obligation de garder des accès adaptés dans les différentes cliniques pour des rendez-vous de dernière minute. Et, il y a aussi dans plusieurs cliniques et GMF des sans-rendez-vous de disponibles , souligne Sandra Racine.

En cas de doute, le personnel du 811 a des protocoles grâce auxquels il peut diriger les patients vers le bon professionnel. Photo : Le service Télé-Soins 811 de la Nouvelle-Écosse

Pour les familles sans médecin de famille, elles peuvent se tourner vers les Guichets d’accès à la première ligne (GAP), généralement accessibles de 8 h à 20 h, les jours de semaine. Mais c’est sûr que, durant le temps des Fêtes, il y aura des modifications d’horaire , concède tout de même la directrice des soins infirmiers.

Si après ces étapes, l'enfant n’a toujours pas de rendez-vous, le 811 option 1, le nouveau choix annoncé mercredi par le ministre de la Santé, peut être utile. L’infirmière du 811 a aussi accès à des plages horaires pour donner des rendez-vous, [ce] qui évite de devoir aller attendre à l’urgence avec un enfant malade , précise Sandra Racine.

Elle souligne que, depuis le dernier mois, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) de la région mettent les bouchés doubles pour aider à désengorger le système. Ensemble, elles se sont mobilisées en acceptant de faire des heures supplémentaires et ont offert plus de 750 rendez-vous additionnels aux enfants atteints d'un virus respiratoire.

Comment savoir si c’est grave ou pas

Les infections qui risquent principalement de survenir dans les prochaines semaines, ce sont l’influenza et la gastro-entérite , estime Sandra Racine. Elle invite les parents à consulter le site du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) , qui donne des précisions sur l’ensemble des symptômes.

La situation dans les urgences à l'approche des Fêtes ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure La situation dans les urgences à l'approche des Fêtes. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Selon la nature et la gravité des symptômes, le parent peut ensuite déterminer s’il est mieux de communiquer avec le 811 ou de se présenter directement à l’urgence.