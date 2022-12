Des promoteurs ont fait des dons lors d’une activité caritative d’un cadre de Winnipeg

Le nouveau directeur intérimaire du Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement de la Ville de Winnipeg a obtenu des milliers de dollars en dons de charité, au début du mois, de la part de promoteurs qui font affaire avec la Ville, soulevant des questions sur un potentiel conflit d’intérêts.

Marc Pittet, qui occupait le poste de gestionnaire dans ce service, est devenu directeur par intérim le 19 décembre, pourvoyant temporairement le poste vacant à la suite du départ à la retraite de l'ancien directeur, John Kiernan.

Le directeur de ce service a le pouvoir d'approuver ou de refuser certains plans et conceptions d'aménagement qui sont présentés à la Ville.

Le 2 décembre, il a pris part à un match de collecte de fonds organisé par Hockey Helps the Homeless, au cours duquel il a récolté 8053 dollars pour financer trois organismes locaux d'aide aux sans-abris.

Selon le site web de l'organisme (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) , M. Pittet a recueilli plus d'argent que toute autre personne de Winnipeg ayant participé à cette collecte de fonds.

Ce même site énumère les sociétés de développement ou les employés associés à ces sociétés comme certains des donateurs de Pittet.

En plus d'autres sociétés immobilières et de développement de la région de Winnipeg, cette liste comprend : Waterside Development, Landmark Planning, Randall Homes, Rob Scaletta (vice-président de la société immobilière Shindico), Robert Reidy (de Taillieu Construction), Jonathan Freed (président de Freedhome Developments), Susan Russell (du cabinet de conseil McGowan Russell), David Borger (vice-président de la corporation Ladco) et Keith Merkel (du groupe immobilier Edgecorp).

Selon le code de conduite de la Ville de Winnipeg, aucun employé ne doit accepter de cadeau, de faveur, de commission, de récompense, d'avantage ou de bénéfice de quelque nature que ce soit de la part d'une personne qui est directement ou indirectement impliquée dans une relation commerciale quelconque avec la Ville.

Une pratique courante pour les employés, mais pas pour les élus

Marc Pittet mentionne dans une entrevue qu'il ne considérait pas son travail de collecte de fonds comme une tentative de chercher à obtenir des faveurs de qui que ce soit.

« Je n'y gagne rien, et je ne verrai jamais d'un bon œil le fait que quelqu'un fasse ou ne fasse pas un don. Ce n'est pas quelque chose qui me viendrait à l'esprit. » — Une citation de Marc Pittet, directeur intérimaire du Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement de la Ville

Beaucoup de ces personnes sont des collègues et des amis que je connais depuis des années, il serait donc assez difficile de déterminer qui fait ou ne fait pas affaire avec la Ville dans une si petite ville , indique-t-il.

Le directeur administratif de Winnipeg, Michael Jack, a déclaré qu'il était très favorable à ce que les employés fassent des travaux de bienfaisance pour soutenir notre communauté sur leur temps personnel . Il ajoute, dans un communiqué, qu'il était au courant des activités de collecte de fonds de Marc Pittet. Il a néanmoins indiqué qu'il parlerait avec M. Pittet au sujet de cette collecte de fonds.

De son côté, la présidente du conseil municipal, Devi Sharma, a mentionné qu'elle estime que les employés de la Ville devraient gérer leurs activités de collecte de fonds de la même manière que les élus, qui ne sont pas censés solliciter de l'argent d'une manière qui pourrait être considérée comme un usage inapproprié de leur fonction.

M. Pittet a affirmé qu'il réfléchirait désormais à deux fois avant de collecter des fonds de charité pendant qu'il occupe le poste de directeur immobilier par intérim. Il précise qu'il ne souhaite pas occuper ce poste de manière permanente.

Avec des informations de Bartley Kives