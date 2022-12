Avis de faire bouillir l’eau à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges

Les résidences touchées se trouvent dans le secteur de la rue Notre-Dame Est, à partir du Garage Denis Lafrance, et dans l'est de la ville, incluant la Grève-Fatima et les rues Dionne, Bélanger et Jeanne-Plourde.

Selon la Ville, une cinquantaine de résidences, quelques commerces et l'hôpital seraient touchés.

Dans la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, le secteur est, incluant la Grève-Fatima, est aussi visé.

Les résidents desservis par le réseau d'aqueduc dans ces secteurs doivent faire bouillir l'eau à gros bouillons pendant une minute avant de la consommer.

Cet avis devrait rester en vigueur jusqu'à minuit dans la nuit de vendredi à samedi, indique la Ville de Trois-Pistoles par communiqué.

Les citoyens sont invités à suivre les réseaux sociaux des municipalités pour savoir à quel moment l'avis de faire bouillir l'eau sera levé.