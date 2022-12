Un artiste d’Halifax et Brad Marchand unis pour un jeune joueur de hockey paralysé

Glen McMinn s'est associé au joueur des Bruins de Boston et compatriote néo-écossais Brad Marchand pour créer une peinture afin de recueillir des fonds pour Jake Thibeault.

L'adolescent du Massachusetts a subi une blessure à la moelle épinière et a été paralysé en septembre 2021 lorsqu'il a frappé la bande lors d'un match.

Glen McMinn raconte comment l'histoire de résilience du jeune homme l'avait émue.

Jake racontait ce qui s'était passé et il avait dit quelque chose dans le balado qui m'a vraiment attiré, et je dois dire que cela a été transformateur , raconte l’artiste.

Il disait que son père était à la vitre quand il a été blessé et ça m'a vraiment touché.

Le fils de Glen McMinn est plus jeune que Jake Thibeault, mais il joue au hockey dans la même ligue. L’artiste pouvait s'imaginer dans la même situation, et il savait qu'il voulait aider.

Brad Marchand Photo : usa today sports / Sergei Belski

Il a élaboré un plan et contacté Brad Marchand par l'intermédiaire de son entraîneur de longue date, JP MacCallum.

J'ai pu le contacter et lui dire ce que je pensais faire. Il voyait Brad ce jour-là et ce soir-là, j'ai reçu un appel disant que Brad Marchand allait aider.

Glen McMinn a décidé de peindre une image du gant de hockey de Brad Marchand et d'en faire des copies qui seront vendues pour amasser des fonds pour le jeune athlète blessé.

La première fois que Jake Thibeault a vu le dessin, il était à court de mots. Brad Marchand est l'un de ses joueurs préférés et la peinture a permis aux deux joueurs de se sont rencontrés et ils sont restés en contact.

Le tableau contient plusieurs messages cachés qui représentent différents moments de la carrière de Brad Marchand dans la LNH. Photo : Gracieuseté de la Fondation des Bruins de Boston

Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de bonnes personnes , dit le jeune homme.

La peinture du gant de Brad Marchand contient toutes sortes de surprises pour les gens qui suivent sa carrière.

Le style de son numéro 63, par exemple, est un clin d'œil à son passage dans l'équipe de la Coupe du monde de hockey en 2016.

L'artiste et l'athlète ont eu plusieurs conversations pour arriver à un projet profondément personnel.

« C'est comme une biographie sous la forme d'un gant! » — Une citation de Glen McMinn, artiste peintre

Depuis l'automne dernier, Jake Thibeault suit une thérapie intensive pour les lésions de la moelle épinière en plus de faire des exercices et de la physiothérapie.

Jake Thibeault dit qu'il a maintenant un peu de mouvement dans ses jambes. Photo : Instargram/Jake Thibeault

Il dit qu'il y a maintenant du mouvement dans ses jambes, ce qui lui donne de l'espoir.

L'argent récolté aidera à payer sa thérapie physique qui n'est pas couverte par l'assurance.

Quand la blessure s'est produite, je savais que je devais me battre, et je vais continuer jusqu'à ce que je sois debout , dit-il.

C'est une personne avec une concentration et une détermination énormes , dit Glenn McMinn. Il se pousse et n'abandonne pas.

Brad Marchand et Glenn McMinn ont fait 63 copies de la peinture originale qui sont signées par eux deux. Ils les vendent 2500 $US chacune, et ils espèrent qu'il y aura 63 personnes prêtes à soutenir la cause.