Entre craintes et opportunités à l’arrivée du conseil scolaire public à Thunder Bay

Après 25 ans de règne seul dans la région de Thunder Bay, le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales aura de la compétition à partir de septembre 2023.

L’arrivée du conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO) dans la région pourrait bouleverser l’ordre établi au sein de la région et introduire de la compétition dans le milieu de l'éducation.

Certains parents de la région craignent que l'arrivée de ce conseil ne vienne empirer des problèmes qui existent déjà au sein des écoles de Thunder Bay, selon eux.

Le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales n’a pas communiqué aux parents les effets potentiels de l’arrivée d’un autre conseil scolaire dans la région sur les services et le personnel dans les écoles.

Un manque énorme de personnel francophone

Martin Blanchet, père de trois enfants qui fréquentent l’école élémentaire Franco-Supérieur, fait partie des parents qui ont des craintes entourant l’arrivée de ce compétiteur dans la région.

Je trouve qu’il y a déjà un manque énorme de personnel francophone ici à Thunder Bay , explique-t-il.

Est-ce que c’est vraiment pour le mieux si on ouvre encore plus de postes, est-ce que le niveau sera adéquat ? se demande-t-il.

Martin Blanchet a trois enfants à l'école Franco-Supérieur de Thunder Bay. Photo : Radio-Canada

Il affirme voir de nombreux postes affichés pour des emplois dans le conseil scolaire qui ne trouvent pas preneurs.

Il se demande par ailleurs si la nouvelle école qui va ouvrir va réussir à pourvoir tous les postes .

Un constat qui est partagé par un autre parent d’enfants au sein du conseil scolaire, dont Radio-Canada a accepté de protéger l’identité en raison de crainte des répercussions au niveau de son emploi.

Selon cette personne, les problèmes de recrutement au sein de l’école Franco-Supérieur ont commencé il y a quatre ou cinq ans, qu’on commence à voir un manque de personnel .

Cette personne affirme qu’en septembre par exemple, personne n’a été trouvé après une offre d’embauche, ce qui a forcé un membre du conseil scolaire à revenir le combler.

Elle ajoute qu'en ce moment, un poste pour la rentrée de janvier est toujours affiché et pourrait lui aussi ne pas être pourvu.

Mireille Major-Levesque, directrice de l’éducation pour le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales, affirme quant à elle que la situation de son conseil n’est pas différente qu’ailleurs en province en ce qui concerne les manques de main-d'œuvre.

Mireille Major-Levesque est la directrice de l'éducation au Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales. (Archives) Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

C’est quelque chose qui existe dans tous les conseils scolaires, que ce soit anglais ou français, publics ou catholiques. On a toujours très bien réussi à coexister , affirme-t-elle.

Le CSPGNO n’a pas su répondre à nos demandes d’entrevue avant la publication de cet article.

Une saine compétition ?

Oye-Sem Won, la nouvelle directrice de l’école élémentaire publique de Thunder Bay, a directement quitté l’école Franco-Supérieur pour occuper son nouveau poste.

Son départ provoque des craintes auprès de parents, notamment sur la manière dont les deux conseils peuvent se faire concurrence pour les ressources et pour les élèves.

Ce qu’on craint, c’est un effet "qui m’aime me suive", qui pourrait faire en sorte que des employés pourraient quitter pour aller la rejoindre , dit le parent anonyme.

Pour Martin Blanchet, l’aspect compétition n’est pas une crainte en ce qui concerne la qualité des services offerts aux enfants.

L'école catholique Franco-Supérieur de Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Ça va probablement forcer les écoles déjà ici à donner encore un meilleur service. Je dirais qu’on était déjà très satisfaits, mais de ce côté-là, ça va définitivement être à l’avantage pour tout le monde , explique-t-il.

Il explique que cette saine compétition repose toutefois sur la capacité de trouver du personnel francophone de qualité, un aspect qui est déjà laborieux dans la région.

Il y en a qui parlent français à différents niveaux. Sans être méchant, ça paraît après une phrase , ajoute-t-il.

Selon Mireille Major-Levesque, le conseil scolaire se dit prêt à faire face à la compétition.

Dans nos plus petites régions, on doit toujours travailler sur nos stratégies de recrutement et rétention, on a de très petites écoles en région [...] c’est quelque chose qu’on va tout simplement appliquer , indique-t-elle.

Elle affirme qu’au niveau du salaire, les échelles salariales sont équivalentes que ce soit au conseil catholique ou public.

Une chance de gain pour les francophones

Malgré les craintes, le projet pourrait tout de même présenter des possibilités de faire des gains nets pour les écoles francophones dans la région.

En raison de la forme allongée de l’espace urbain de Thunder Bay, l’école élémentaire publique s’installe dans une zone qui est à plus d’une heure d’autobus scolaire du territoire de l’école catholique.

L'école sera située au 511 avenue Victoria Ouest à Thunder Bay, au sud de la ville. Photo : Google Streetview

En ce qui concerne le recrutement des élèves, tous les intervenants s’entendent pour dire que les élèves qui devraient être ciblés pour recrutement sont ceux dont les domiciles sont à l’autre bout de la ville, et dont les parents les envoient à l’école anglophone en immersion française.

C’est à notre avantage s’ils vont chercher des élèves du côté de l’immersion , affirme Mme Major-Levesque .