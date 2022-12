Bibliothèques d’Ottawa et Gatineau : Michel Jean en tête des auteurs les plus lus en 2022

Vous ignorez quels livres offrir à vos proches? Ou vous n’avez pas encore décidé quoi lire durant le temps des fêtes? Les listes des 10 livres en français les plus empruntés en 2022 dans les bibliothèques d’Ottawa et de Gatineau pourraient bien vous inspirer.

Du côté de Gatineau, la première et troisième place reviennent au journaliste et auteur québécois Michel Jean, respectivement pour les romans Kukum et Tiohtiáke. Kukum reste ainsi le livre le plus emprunté à Gatineau, puisqu’il occupait déjà la première marche du podium en 2021.

Si Kukum aborde la sédentarisation forcée des Autochtones , comme le précise l’auteur, Tiohtiá:ke, qui signifie Montréal en langue mohawk, explore les conséquences des pensionnats autochtones. Cette trilogie compte un troisième titre, Atuk, elle et nous, qui ne figure pas pour sa part dans la liste des livres les plus empruntés à Gatineau.

Les lecteurs lui ont préféré, en deuxième place du podium, Milles secrets mille dangers, du romancier d’origine libanaise Alain Farah. Couronné du prestigieux Prix du Gouverneur général, mais également du Prix des libraires du Québec et du Prix littéraire des collégiens, l’ouvrage aborde des thèmes aussi riches que le deuil, l'amitié, l’immigration et la famille. Présentant un récit dont l’action se déploie sur 24 heures, le roman sera adapté au cinéma par Philippe Falardeau.

À l'exception du romancier français Guillaume Musso, L’inconnu de la Seine, qui rejoint la septième place de ce classement, tous les autres romans de cette liste sont signés par des femmes.

À la quatrième place, on retrouve ainsi Femme forêt, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, suivi dans l’ordre du roman de Francine Ruel, Le promeneur de chèvres, et du thriller État de terreur signé Hillary Rodham Clinton et Louise Penny.

En huitième position, le 15e roman de Marie Laberge, Contrecoup, a su séduire les lecteurs. En neuvième place figure le roman autobiographique Là où je me terre, de Caroline Dawson, qui raconte comment l’autrice et sa famille ont fui le Chili dans les années 1980 pour rejoindre le Canada.

Si les neuf premiers livres en français les plus demandés à la bibliothèque cette année sont des romans, La facture amoureuse du chroniqueur Pierre-Yves McSween et du comptable et professeur Paul-Antoine Jetté représente l’exception à la règle.

Les deux auteurs s’intéressent dans ce livre à la manière dont l’argent régit les relations amoureuses. Leur ouvrage clôt la liste des 10 livres les plus empruntés, selon le palmarès établi par la Bibliothèques de Gatineau.

Les livres favoris des plus petits Les jeunes lecteurs ont aussi leurs préférences. D’un côté comme de l’autre de la rivière des Outaouais, les séries L’Agent Jean d’Alex A. et Les Légendaires de Patrick Sobral demeurent des valeurs sûres. Ces titres faisaient d’ailleurs déjà partie des livres jeunesse les plus empruntés en 2021 du côté de Gatineau. Du côté des livres illustrés pour enfants, les albums d’Élise Gravel continuent d’avoir la préférence des petits. À Ottawa, ces albums incluent ainsi Tout le monde, Pas moi ou encore Je veux un monstre.

Du côté d’Ottawa, un Prix Nobel de littérature en 5e et 6e places

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, on relève quelques similitudes parmi les choix des lecteurs. Ainsi, Michel Jean occupe également la première place du classement établi par la Bibliothèque publique d’Ottawa, mais pour son roman Tiohtiá:ke.

En deuxième position, on retrouve Mille secrets mille dangers d’Alain Farah, suivi du récit autobiographique de Caroline Dawson, Là où je me terre. Femme forêt d’Anaïs Barbeau-Lavalette complète le quatuor de livres communément choisis par les lecteurs de Gatineau et d’Ottawa.

Seul auteur franco-ottavien de ces deux listes, l’auteur d’origine congolaise Blaise Ndala se hisse à la cinquième place du classement avec son livre Dans le ventre du Congo. Publié aux éditions Mémoire d’encrier, le roman revisite l’histoire coloniale du pays natal de Blaise Ndala.

Deux romans de la Française Annie Ernaux, distinguée en octobre dernier par le Prix Nobel de littérature, ont par ailleurs piqué la curiosité des lecteurs. Les années et Le jeune homme figurent ainsi respectivement à la cinquième et sixième places du classement. Les deux romans explorent la thématique du temps qui passe, par le prisme d’événements personnellement vécus par l’écrivaine.

Autre Française ayant remporté un prestigieux prix littéraire cette année, soit le Prix Goncourt, Brigitte Giraud se hisse à la quatrième place de ce palmarès avec le roman Vivre vite.

À la huitième place, on retrouve une autre écrivaine récipiendaire quelques années auparavant du Goncourt, la Franco-Marocaine, Leïla Slimani, pour Le pays des autres.

Le roman policier L'affaire Alaska Sanders, du Suisse Joël Dicker, clôt le classement des 10 livres les plus empruntés en 2022 dans les bibliothèques ottaviennes.