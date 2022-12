Fermetures préventives en vue de la tempête

Les écoles du Bourg-Royal, à Charlesbourg, et l’Harmonie, à Beauport, ont avisé les parents mercredi que les établissements seraient fermés vendredi, de même que les services de garde. Le Centre de services scolaire les Premières Seigneuries leur emboîte finalement le pas et ferme tous ses établissements.

Le Centre de services scolaire de Portneuf annonce aussi la fermeture de tous ses établissements­ par mesures préventives .

Les écoles primaires et secondaires des Découvreurs demeurent ouvertes jusqu’à nouvel ordre. Comme à notre habitude, nous prendrons notre décision le matin même en fonction des plus récentes prévisions météorologiques , peut-on lire dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Le Centre de services scolaire Côte-du-Sud n’avait pas encore statué au moment d’écrire ces lignes. La décision sera prise au plus tard à 6 h demain, mais elle devrait tomber avant ça , écrit-on.

Tous les établissements des centres de services scolaires de la Capitale et des Navigateurs étaient déjà fermés vendredi.

Le Séminaire Saint-François a quant à lui décidé de devancer les examens prévus de vendredi à aujourd’hui pour éviter de faire déplacer les élèves dans la tempête.

Des activités de Noël annulées

Le Marché de Noël allemand annonce, lui aussi, sa fermeture hâtive sur sa page Facebook. C'est avec le cœur gros que nous vous annonçons que le Marché se terminera, jeudi le 22 décembre, à 21 h, plutôt que le 23 décembre comme il était prévu initialement.

La portion extérieure de l'événement le Chemin de Noël est également annulée. Le concert intérieur au Palais Montcalm est maintenu.

Neige et vents

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale.

« On prévoit des conditions hivernales dangereuses. » — Une citation de Environnement Canada

La région de Charlevoix pourrait recevoir entre 20 et 40 centimètres de neige, voire même 60 par endroits. Pour Québec et les environs, ce sera plutôt entre 10 et 20 centimètres, parfois 30. Les vents pourraient souffler jusqu'à 110 kilomètres à l’heure.

La visibilité sera réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie.

Avec la collaboration d'Audrey Paris