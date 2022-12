1,4 million de dollars pour prévenir les agressions auxquelles font face les travailleurs

Ces trois organisations, qui sont Prairie Harm Reduction, Saskatchewan Association for Safe Workplaces in Health et l’école Polytechnique de la Saskatchewan, vont développer des ressources et une formation sur la prévention des méfaits à l'intention des fournisseurs de soins.

Selon la directrice générale de Prairie Harm Reduction à Saskatoon, Kayla DeMong, la lutte contre la stigmatisation et le racisme sera un aspect particulièrement important de la formation en cours d'élaboration : Ce curriculum représentera beaucoup de travail pour les individus autour de leurs préjugés sur les personnes qui consomment des substances .

« Quels sont ces jugements que nous portons, et comment ceux-ci influencent-ils la façon dont nous soutenons les gens? » — Une citation de Kayla DeMong, directrice générale de Prairie Harm Reduction

Durant la première année du projet sont prévues des activités de planification, notamment la tenue de groupes de discussion.

Une fois développés, les outils seront gratuits pour les travailleurs de première ligne, dans le but d'assurer la sécurité des prestataires de soins et de la clientèle, souligne un communiqué de presse publié mercredi.

Le projet comprendra aussi la formation d'étudiants ainsi que de travailleurs de la santé de première ligne, et les ressources seront également accessibles gratuitement en ligne.

Ce projet renforcera la capacité des fournisseurs de soins et de services à offrir un soutien respectueux et sans jugement aux personnes qui consomment des substances en Saskatchewan , a déclaré le président-directeur général de l’école Polytechnique de la Saskatchewan, le Dr Larry Rosia, dans un communiqué.

Le projet a débuté en avril lorsque les trois organisations ont reçu le financement. En octobre, les équipes ont commencé à travailler sur les phases de planification, et maintenant une équipe de développement du curriculum a été constituée.

À l'heure actuelle, nous nous préparons à lancer nos groupes de discussion à travers le pays , a déclaré Kayla DeMong.

Nous allons donc nous adresser à divers prestataires de services et à diverses communautés pour recueillir des informations sur ce qu'ils aimeraient voir, sur les besoins qu'ils ont dans ces communautés. Nous savons que chaque communauté a des besoins différents.

La première phase du projet comprend également la création d'un comité consultatif, l'engagement d'un évaluateur et la réalisation d'une analyse de l'environnement.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti