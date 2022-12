Perturbations probables dans les aéroports du Nord-Est de l’Ontario

Environnement Canada a émis un bulletin spécial prévoyant une importante tempête hivernale débutant ce soir jusqu’à samedi. Elle touchera une grande partie du Nord-Est de l’Ontario. Une accumulation totale de 20 à 40 cm de neige est attendue, selon l’agence météorologique.

Le directeur du terminal et du développement de terrains à l’aéroport de Sudbury, Jean-Mathieu Chenier, affirme qu’il ne serait pas surpris que des vols soient annulés durant la fin de semaine.

Lorsque je regarde la météo, un grand couloir à travers l’Ontario est touché , ajoute-t-il.

M. Chenier affirme que le personnel de l’aéroport de Sudbury peut souvent dégager les pistes, mais il précise que c’est plutôt le mauvais temps qui affecte le sud, et les aéroports correspondants, qu’il s’agisse de Pearson ou de Billy Bishop , qui l’inquiète.

L'ensemble du personnel des aéroports du Nord de l'Ontario se mobilise pour dégager la neige des tarmacs (archives). Photo : iStock

Par effet de domino, les annulations de ces vols tendent à avoir un impact important sur les aéroports en région.

« Les plus petits aéroports régionaux tendent à être les premiers qui, vous savez, subissent les décisions d’annulation de vol. » — Une citation de Jean-Mathieu Chenier, directeur du terminal et du développement de terrains à l’aéroport de Sudbury

Les compagnies aériennes mettent la priorité sur les vols plus grands qui sont plus profitables et qui touchent plus de gens, toujours selon M. Chenier.

Il invite les voyageurs à contacter leurs compagnies aériennes afin d’obtenir les informations les plus récentes sur leurs vols, à faire preuve de patience et à se donner assez de temps pour se rendre à l’aéroport en fonction des conditions routières.

Ailleurs dans le Nord-Est

Le président et PDG de l’aéroport de Sault-Sainte-Marie, Terry Bos, reconnaît que ces tempêtes hivernales peuvent mener à des annulations ou à des retards.

Toutefois, il est persuadé que son équipe pourra dégager la neige.

« Pourvu qu'il ne s’agisse que de neige, sans trop de bourrasques et que la visibilité est OK, l’avion peut atterrir. Ça devrait aller. » — Une citation de Terry Bos, président et PDG de l’aéroport de Sault-Sainte-Marie

À North Bay, tous les vols étaient toujours à l’horaire, comme prévu, en date du mercredi après-midi.

Bryan Avery, directeur général de l’aéroport Jack Garland, précise que les dernières journées ont été consacrées à dégager toute la neige accumulée tout en préparant l’équipe et l’équipement pour la tempête à venir.

« Nous nous attendons à une accumulation de neige, mais les prévisions météorologiques en annoncent moins ici que dans les autres régions et aéroports du Nord de l’Ontario. » — Une citation de Bryan Avery, directeur général de l’aéroport Jack Garland, à North Bay

Quant au gestionnaire de l’aéroport Victor M. Power de Timmins, David Dayment, il encourage les voyageurs à s’informer sur le site web des compagnies aériennes pour les dernières mises à jour concernant les départs et les arrivées.

Réservations d’autobus à la hausse

La vice-présidente de Ontario Northland, Tracy MacPhee, confirme une hausse dans le nombre de réservations durant les derniers jours, mais précise qu'il est difficile de conclure que ces hausses sont dues à des annulations de vols [...] , avance Mme MacPhee.

Tracy MacPhee, la vice-présidente d'Ontario Northland a remarqué une hausse des réservations ces derniers jours (archives). Photo : Commission de transport Ontario Northland

Elle croit que les gens se sentent plus en sécurité en autobus qu’en voiture pour se rendre à leur destination lorsque sévissent de telles tempêtes.

Noël est la saison la plus occupée pour Ontario Northland, et elle invite les voyageurs à faire preuve de patience, notamment en cas de fermetures de routes.

D'après les informations de Sarah MacMillan de CBC