Une puissante tempête hivernale attendue dès ce soir sur l’Ontario et le Québec

Une intense dépression en provenance du centre des États-Unis commencera à balayer l’est du Canada à compter de ce soir, apportant des quantités de neige pouvant atteindre jusqu’à plus de 50 centimètres par endroits au nord du Saint-Laurent et des vents de 80 à 110 km/h pour la journée de vendredi.

Dans un bulletin météorologique spécial, Environnement Canada met la population de l’Ontario et du Québec en garde contre ce système météorologique majeur propulsé par des vents très forts qui laissera d’importantes quantités de pluie, de neige et peut-être de verglas, selon les régions.

Pour suivre notre couverture en direct de cette tempête, cliquez ici

De la poudrerie parfois intense nuira également à la visibilité dans l’ensemble des zones touchées par la dépression.

Des pannes d’électricité et des dommages à certaines structures sont également à prévoir en raison de la violence des vents – qui atteindront des pointes de 110 km/h par endroits – et des précipitations abondantes, prévient Environnement Canada, qui recommande d’éviter les déplacements routiers non essentiels pendant la tempête qui doit s’atténuer samedi.

À la Ville de Québec, où les vents doivent être particulièrement forts, les autorités ont activé la cellule de crise en retardant les congés de plusieurs travailleurs des services d'urgence comme la police, les pompiers ou des employés municipaux.

Hydro-Québec, de son côté, se prépare à répondre à un nombre accru de pannes d'électricité au cours des prochaines heures et demande à ses abonnés de se doter de matériel de secours nécessaire en cas de panne  (Nouvelle fenêtre) .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

De nombreux établissements scolaires du Québec ont d’ailleurs déjà suspendu de façon préventive les cours et annulé plusieurs activités qui devaient marquer le départ des élèves pour le congé des Fêtes.

Sécurité publique Canada recommande par ailleurs à la population à se munir de trousses d'urgence  (Nouvelle fenêtre) contenant de l'eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche en cas d’isolement ou de panne d’électricité prolongée.

Les premiers flocons attendus ce soir

Les régions situées au nord des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent recevront de 20 à 50 centimètres de neige. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Selon le scénario prévu par les météorologues, les précipitations de neige doivent commencer à tomber jeudi soir sur l’Ontario et le Québec. Dans le sud des deux provinces, la neige se transformera en pluie dans la journée de vendredi. Des quantités de 20 à 30 millimètres d’eau sont attendues dans ces régions.

La pluie s’y transformera ensuite en neige et possiblement en verglas vendredi soir à la faveur d’un refroidissement rapide qui fera plonger le mercure en zone négative. Une quinzaine de centimètres de neige et des vents violents sont attendus dans les régions du sud de l’Ontario et du Québec.

Pour les régions situées au nord des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, les quantités de neige attendues seront plus importantes avec des accumulations prévues de 20 à 50 centimètres, voire plus de 60 centimètres par endroits, au cours des prochaines heures. Dans l'est du Québec, la neige doit débuter vendredi matin.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Prévisions pour le Québec

Région de Montréal – La neige qui commencera jeudi soir se transformera progressivement en pluie au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Une dizaine de centimètres de neige sont attendus avec un risque de pluie verglaçante. Environ 5 centimètres de neige supplémentaires sont attendus vendredi soir. Des vents forts d’environ 80 km/h en rafale persisteront sur la région toute la journée de vendredi et une partie de samedi.

Régions au sud du fleuve Saint-Laurent – des vents violents avec des rafales de 80 à 110 km/h par endroits sont à prévoir. Côté précipitations, 10 à 15 centimètres de neige sont attendus de jeudi soir à vendredi matin. De 20 à 30 millimètres de pluie suivront en journée à la faveur de températures au-dessus de 0° Celsius. Une chute radicale des températures sous le point de congélation vendredi en soirée transformera la pluie en neige, possiblement en verglas pendant la transition. Ce qui apportera un 5 centimètres de neige supplémentaire jusqu’à samedi matin.

Pour les régions au nord du fleuve Saint-Laurent – En plus des vents qui atteindront plus de 90 km/h, les précipitations de neige prévues pour jeudi soir généreront des accumulations de 20 à 50 centimètres dans l'Outaouais, les Laurentides, la Mauricie et Lanaudière. Les quantités pourraient atteindre 60 centimètres dans les régions de Charlevoix, Chibougamau et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. À Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, les accumulations pourraient atteindre 80 centimètres par endroits, selon Environnement Canada.

Prévisions pour l’Ontario

De 5 à 15 centimètres de neiges sont attendus de jeudi à samedi pour les régions de Windsor, Toronto et Hamilton. Selon Environnement Canada, les précipitations devraient commencer sous forme de pluie ou de neige tard jeudi après-midi ou tôt jeudi soir pour ensuite se changer en pluie jeudi soir ou durant la nuit. À Ottawa, de la pluie et des accumulations de neige de 10 à 15 centimètres sont prévues.

Dès jeudi soir, des vents de 90 à 100 km/h souffleront sur la région des Grands Lacs, de la Capitale et l'est ontarien, générant de la poudrerie parfois forte.

De 20 à 40 centimètres de neige sont prévus dans le Nord-Est de l'Ontario.

Prévisions pour le Nouveau-Brunswick

Un mélange de neige, de pluie et de vent fort est attendu à compter de vendredi au Nouveau-Brunswick. L'intensité de la tempête devrait cependant être moindre qu'au Québec.