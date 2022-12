Des repas de Noël et des lits pour les sans-abris de Winnipeg

À Winnipeg, l'Armée du Salut s'attendait à accueillir plus de 600 personnes pour son premier souper de Noël organisé mercredi soir dans son Centre of Hope. L’organisme communautaire prévoit d'en nourrir des centaines d'autres au cours des prochains jours.

Mark Stewart, directeur général de ce centre, mentionne que le retour du grand souper annuel de mercredi était significatif. C'est très spécial pour nous, car nous n'avons pas pu le faire depuis quelques années , indique-t-il.

Les années précédant la pandémie, jusqu'à 1400 personnes se présentaient au centre situé à l'angle de la rue Main et de l'avenue Henry pour un copieux repas de Noël, estime M. Stewart.

Le centre compte également, jeudi soir, nourrir 300 personnes fréquentant l’organisme Lighthouse Mission. À cela s'ajoutent les quelque 150 repas que le centre envisage de distribuer dans certains autres camps de sans-abris.

C'est un cadeau que nous pouvons rendre à notre communauté pour dire que nous nous soucions [des gens] , ajoute-t-il.

« Vous valez quelque chose, et nous voulons juste vous montrer de la dignité. » — Une citation de Mark Stewart, directeur général du Centre of Hope

Des lits encore disponibles

Le centre, qui dispose de plus de 345 lits pour adultes et enfants chaque nuit, souhaite également offrir un abri aux personnes dans les prochaines nuits. Ces dernières seront froides avec des températures qui descendront en dessous de -20°C avec le refroidissement éolien.

Mark Stewart précise que son centre collabore avec d'autres organismes communautaires à but non lucratif, tels que Siloam Mission et End Homelessness Winnipeg, pour aider à fournir un abri pendant cette période de froid.

Avec le temps froid qui sévit en ce moment, nous voulons nous assurer que tout le monde puisse se réchauffer , souligne-t-il.

Les sans-abris qui ne trouveront pas de place dans leurs refuges habituels seront dirigés vers le plus grand de la ville, le Centre of Hope, qui dispose de lits disponibles depuis plusieurs mois, indique M. Stewart.

Il ajoute qu’un véhicule de son organisme commencera à circuler en janvier dans les rues de la capitale manitobaine à la recherche de personnes qui ont froid et dont beaucoup se trouvent souvent à l'intérieur d'abribus.

La Ville de Winnipeg mentionne que les abribus sont nettoyés régulièrement et que les inspecteurs mènent des actions de sensibilisation auprès des sans-abris. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Un porte-parole de la Ville de Winnipeg a déclaré que les employés municipaux ont nettoyé, mercredi, deux abribus qui étaient occupés par des itinérants. L'un est situé à l'angle ouest de l'avenue Portage et de la rue Spence, tandis que l'autre se trouve à l'angle est de l'avenue Portage et de la rue Langside.

Le porte-parole a également indiqué, par courriel, que les abribus sont nettoyés régulièrement et que les inspecteurs mènent des actions de sensibilisation et fournissent des informations sur les abris d'urgence pour accueillir ces personnes.

Avec les informations d'Austin Grabish et Issa Kixen